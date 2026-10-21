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Нові правила обліку ВПО: що буде з раніше виданими довідками

Особисті фінанси
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Нові правила обліку ВПО: що буде з раніше виданими довідками
Нові правила обліку ВПО: що буде з раніше виданими довідками
Із 22 жовтня набуває чинності новий закон, який передбачає зміни в системі обліку внутрішньо переміщених осіб. Водночас раніше видані довідки залишатимуться чинними, тому повторно ставати на облік або замінювати документи не потрібно.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.
Перехід до нової системи відбуватиметься поетапно. Таким чином, набрання чинності новим законом не означає необхідності переоформлення раніше отриманих документів.

Як зміниться порядок обліку ВПО

«Раніше видані довідки ВПО залишатимуться чинними. Людям не потрібно буде замінювати отримані документи або повторно ставати на облік у зв’язку з переходом до нової системи», — зазначила заступниця міністра соціальної політики, сімʼї та єдності Тетяна Кірієнко.
Люди, які вперше звертатимуться за взяттям на облік ВПО після 22 жовтня, як і раніше, зможуть отримати довідку через застосунок «Дія», у ЦНАПі або органі соціального захисту населення.
Також зберігатимуться чинні процедури оформлення та отримання допомоги для внутрішньо переміщених осіб.
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Оновлення системи обліку передбачає перехід до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. Після початку її функціонування підтверджувати перебування на обліку можна буде за допомогою витягу з бази даних, який видаватиметься в паперовій або електронній формі.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що бюджетний комітет ВР включив до доручень уряду правки про підвищення допомоги на проживання для ВПО на 1000 гривень з 1 січня 2027 року.
Також ми розповідали, що з 22 жовтня 2026 року тривале перебування за кордоном може стати підставою для зняття внутрішньо переміщеної особи з обліку. У деяких випадках це відбуватиметься без особистої заяви людини. Підставою для зняття з обліку стане виїзд на постійне проживання за кордон або тривала відсутність в Україні — понад 90 днів поспіль або понад 180 днів сукупно протягом року.
Повний список виплат і програм для ВПО на 2026 — у гайді від Finance.ua.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВПОПереселенціОблік ВПОСтатус ВПОДовідка ВПО
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