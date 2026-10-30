Субсидія на оренду ВПО: що робити, якщо у квартири кілька співвласників

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оренду житла, однак для цього потрібно правильно оформити договір із власником квартири. Додаткові питання виникають, якщо житло належить кільком людям, а орендодавцем виступає лише один із них.

Із посиланням на Юридичний порадник для ВПО розповідаємо про нюанси таких ситуацій.

Чи може один зі співвласників самостійно здати квартиру

Передача всієї квартири в оренду має бути узгоджена між співвласниками. Водночас договір може підписати лише один із них, якщо він має відповідні повноваження.

Якщо кожному власнику належить визначена частка квартири, наприклад ½ або 1/3, йдеться про спільну часткову власність. За статтею 358 Цивільного кодексу України співвласники мають здійснювати свої права за взаємною згодою. Тому володіння часткою саме по собі не дає людині права одноосібно передавати в оренду всю квартиру, зазначають юристи.

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Якщо частки не визначені, майно перебуває у спільній сумісній власності. За статтею 369 ЦК України розпоряджатися ним потрібно за згодою всіх співвласників, якщо інше не передбачено законом.

Водночас закон встановлює презумпцію згоди: коли правочин укладає один зі співвласників, за загальним правилом вважається, що решта погодилися. Також вони можуть уповноважити когось одного укладати відповідні договори.

Отже, один підпис у договорі не робить його автоматично недійсним. Однак важливо з’ясувати, на якій підставі людина підписала документ щодо всієї квартири. Якщо необхідних повноважень немає, інші співвласники можуть оскаржити договір у суді.

Як підтвердити згоду співвласників для оформлення субсидії

Під час оформлення субсидії Пенсійний фонд може перевіряти, чи мав орендодавець повноваження передавати квартиру в оренду.

Для підтвердження домовленостей можна оформити спільну письмову заяву співвласників, окремі заяви або відповідний розділ договору чи додаток до нього. У документі варто зазначити адресу квартири, хто погоджує її оренду, кому передається житло, хто виступає орендодавцем, а також строк і плату за оренду. Документ мають підписати співвласники.

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Якщо один із них підписує документи від імені інших, потрібно підтвердити його повноваження. Наприклад, це може бути довіреність із відповідними повноваженнями. Важливо розрізняти згоду на здавання квартири в оренду та право підписувати документи від імені інших власників.

При цьому не кожна згода співвласника потребує нотаріального посвідчення. За частиною другою статті 369 ЦК України така вимога діє для розпорядження спільним сумісним майном, якщо сам правочин підлягає нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації. Тому форму згоди визначають з урахуванням виду власності та конкретного договору. Окремо потрібно перевіряти вимоги до довіреності.

Також не обов’язково, щоб усі співвласники особисто приходили до Пенсійного фонду. Документи може підписати уповноважений представник, якщо його довіреність передбачає право виконувати необхідні дії.

Що робити, якщо договір уже підписаний з одним власником

Якщо орендар уже уклав договір лише з одним зі співвласників, перед оформленням субсидії варто перевірити кілька моментів: