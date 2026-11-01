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Скільки заробляють власники сільгоспземель в Україні

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Сільськогосподарські землі
Сільськогосподарські землі
Ринок оренди сільськогосподарських земель в Україні суттєво відрізняється залежно від регіону. На суму впливають регіон, якість ґрунтів і конкуренція між агрокомпаніями. У середньому після сплати податків орендодавцям залишається 5,9 тис. грн за гектар.
Такі результати показало перше дослідження земельного бенчмаркінгу Agrohub. Аналітики проаналізували 753 тис. договорів оренди із загальним земельним банком учасників у 1,2 млн га.

Скільки платять за оренду сільгоспземлі в Україні

Середня орендна плата після сплати податків становить 5,9 тис. грн/га. Це сума, яку фактично отримує власник земельної ділянки.
Водночас показники суттєво відрізняються залежно від вартості оренди.
  • На чверті досліджуваних земель із найвищими ставками середня плата становить 7,6 тис. грн/га.
  • На чверті ділянок із найнижчими ставками — 4,2 тис. грн/га.
  • Різниця між цими показниками перевищує 80%.
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Помітні коливання є навіть у межах однієї області. На рівні окремих районів розбіжності менші — за наведеними в дослідженні прикладами, вони становлять орієнтовно до 20%.
Скільки заробляють власники сільгоспземель в Україні

Від чого залежить вартість оренди землі

На розмір орендної плати впливають:
  • якість ґрунтів,
  • кліматичні умови,
  • потенційна прибутковість вирощування сільськогосподарських культур.
Важливу роль також відіграє співвідношення попиту та пропозиції на місцевому ринку.
У регіонах із кращими умовами для агровиробництва компанії можуть отримувати вищу врожайність і прибуток з гектара. Тому вони активніше конкурують за земельні ділянки, що може підвищувати орендні ставки. Натомість дефіцит вологи та інші кліматичні ризики знижують потенційну продуктивність землі й попит на неї.
На ринок також вплинула повномасштабна війна. Частина агрокомпаній втратила доступ до земель через окупацію, тому шукає можливості розширити земельний банк в інших регіонах, де вже має виробничі потужності.
За словами Head of Products Agrohub в Україні Оксани Бобрової, орендна плата формується насамперед під впливом конкуренції на місцевому ринку та економічного потенціалу використання землі. Тому агрокомпаніям важливо аналізувати ставки саме в тих районах, де вони працюють або планують розширюватися. Це допомагає оцінювати власні пропозиції та планувати витрати.

Які додаткові виплати отримують власники землі

Окрім основної орендної плати, агрокомпанії можуть пропонувати власникам ділянок додаткову фінансову та іншу підтримку. Це допомагає підприємствам підтримувати довгострокові відносини з орендодавцями та конкурувати за земельний банк.
Найпоширеніша практика — додаткові грошові виплати. Зокрема, компанії надають матеріальну допомогу до певних подій або у складних життєвих обставинах, а також компенсують юридичні витрати на переоформлення земельних ділянок.
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У 2025 році такі виплати передбачали договори оренди, що охоплювали близько 57% загальної площі земель, включених до дослідження. У середньому власники отримували додатково близько 440 грн/га.
Серед інших форм підтримки — подарункові набори та сільськогосподарські послуги для власників ділянок. Водночас їхній перелік і обсяг залежать від політики конкретної компанії.
Дослідження Agrohub проводили у серпні-вересні 2026 року на основі даних за 2025 рік. Воно охопило 753 тис. договорів оренди із сукупним земельним банком учасників у 1,2 млн га. Дані аналізували на рівні України, областей та окремих районів.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Сільське господарствоРинок земліІнвестиції в агросекторАгробізнес
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