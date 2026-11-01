Авто за €10 000 в Україні та ЄС: скільки зарплат доведеться віддати за одну й ту саму машину

Автомобіль вартістю €10 000 для середнього українського працівника коштує майже 16 місячних зарплат до сплати податків. Для працівника в ЄС аналогічна покупка дорівнює приблизно трьом місячним доходам. Отже, відносно заробітку така машина обходиться українцю приблизно у 5,3 раза дорожче.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

Звичайно, це не означає, що європеєць реально купить машину за три місяці, а українець — за шістнадцять, адже всю зарплату ніхто не відкладає на автомобіль. Таке порівняння потрібне для іншого: воно показує, наскільки важкою є однакова покупка для людей із різним рівнем доходів.

Для України аналітики взяли середню зарплату за серпень 2026 року — 31 892 грн. Для ЄС — оприлюднений Євростатом середній річний дохід працівника з повною зайнятістю за 2024 рік, €39 800, або приблизно €3 317 на місяць. Обидві цифри наведені до оподаткування, а періоди різні, тому це не рейтинг того, де люди живуть краще, а простий спосіб порівняти масштаб витрат.

Однакова ціна автомобіля, але різна кількість зарплат

За офіційним курсом НБУ на 24 жовтня €10 000 — це приблизно 504 350 грн. В Україні така сума дорівнює 15,8 середньої місячної зарплати, тоді як у ЄС — приблизно трьом.

Автомобіль вартістю €10 000 для середнього українського працівника коштує майже 16 місячних зарплат, eauto.org.ua

Якщо людина відкладає не всю зарплату, а п’яту її частину, співвідношення все одно не змінюється. Просто замість трьох і шістнадцяти місяців отримуємо значно довший строк.

На Auto. ria станом на 20 жовтня 2026 року медіанна ціна вживаного легковика становила $9 500. За курсом НБУ це близько 428 тис. грн, або приблизно 13,4 середньої української зарплати. При цьому 51,6% оголошень були дешевшими за $10 000, а 80,2% - дешевшими за $20 000.

Скільки зарплат потрібно на новий автомобіль

Різниця у доступності стає ще помітнішою на ринку нових автомобілів. Медіанна ціна нового легковика в активних оголошеннях Auto. ria становила $38 254, або приблизно 1,72 млн грн. Це близько 54 середніх українських місячних зарплат.

Навіть якщо не платити всю суму одразу, а внести умовні 30%, потрібно мати близько 517 тис. грн. Такий перший внесок уже дорівнює приблизно 16,2 середньої зарплати, тобто коштує трохи більше, ніж весь автомобіль за €10 000.

Наскільки кредит збільшує вартість автомобіля

Автори дослідження взяли для прикладу умовний кредит на €10 000 строком на три роки, без комісій і страхування.

За середньою ставкою нових кредитів домогосподарствам в Україні у січні 2026 року — 29,15% річних — щомісячний платіж становив би приблизно €420. За три роки позичальник віддав би близько €15 115, тобто понад €5 100 зверху до початкової суми.

Для порівняння: за середньою ставкою нових споживчих кредитів у єврозоні у серпні 2026 року — 7,92% - щомісячний платіж становив би приблизно €313, а загальна виплата — близько €11 268.

Наскільки кредит збільшує вартість автомобіля, eauto.org.ua

Чому в Європі автомобілі часто купують із фінансуванням

На багатьох європейських ринках автомобіль давно продають не лише як товар із ціною на лобовому склі. До нього одразу можуть пропонувати кредит, лізинг, страхування, trade-in, сервісний пакет та гарантію, тому покупець часто думає не про повну ціну машини, а про те, скільки потрібно заплатити зараз і яким буде щомісячний платіж.

За даними Leaseurope, у 2024 році автомобілі сформували 75% нового лізингового фінансування в Європі на суму €338 млрд. Це не означає, що 75% автомобілів там купують у лізинг. Йдеться про структуру самого лізингового ринку, де автомобіль є одним із головних об’єктів фінансування. Eurofinas також повідомляє, що у 2025 році нове кредитування придбання нових автомобілів серед її учасників зросло на 10,4%, а вживаних — на 2,2%.

Тому європейський покупець частіше може оцінювати машину через щомісячний платіж, строк договору, гарантію та майбутню вартість автомобіля, тоді як для українця все ще часто головним питанням залишається: «Скільки грошей у мене є зараз?»

Скільки ж насправді треба працювати на автомобіль за €10 000

Якщо дуже умовно рахувати всю зарплату, середньому українському працівникові потрібно заробити еквівалент 15,8 місячної зарплати, тоді як середньому працівникові ЄС — близько трьох. У реальному житті строк буде значно довшим, тому що з доходу потрібно оплачувати житло, їжу, комунальні послуги, транспорт та інші щоденні витрати. Проте саме співвідношення добре пояснює різницю між двома ринками.

В Україні автомобіль за €10 000 досі є великою фінансовою покупкою, для якої часто потрібно довго накопичувати гроші або продавати попередню машину й додавати різницю.

У Європі той самий цінник навантажує середній дохід значно менше, а доступніше фінансування ще більше полегшує перехід до новішого автомобіля.