Зарплати, бронювання та плани на виїзд. Як змінилося фінансове становище геймдев спеціалістів

Фінансове становище працівників геймдеву за останні чотири роки погіршилося. Медіана зарплати в геймдеві складає $2400.

Про це свідчать результати дослідження Gamedev.DOU. Серед респондентів 62% — чоловіки, 38% — жінки. Медіанний вік українських розробників ігор становить 31 рік.

Лідерами за кількістю анкет стали шість регіонів. На них припадає близько 80% всіх спеціалістів.

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У шести містах України живе 80% фахівців, Інфографіка: gamedev.dou.ua

Фінансове становище спеціалістів

Дослідження показує, що понад 68% респондентів фінансово утримують близьких людей. Більшість із них — одну чи дві особи. Таку відповідь зазначила майже половина тих, хто заповнив анкету. Ще близько 17% відповіли, що мають трьох і більше фінансово залежних від них людей. В останній категорії медіана зарплати є найвищою і становить $3450.

За останні чотири роки фінансове становище в геймдеві погіршилося. У 2023 році 59% зазначали, що мають «позитивний» стан, тобто заробляють більше, ніж витрачають. У 2026-му таких респондентів — 46%. Про «негативну» ситуацію (заробляють менше, ніж витрачають) три роки тому повідомляли 8%. Зараз 14% таких відповідей. Втім, у 2025-му цей показник становив 15%.

Понад 68% респондентів фінансово утримують близьких людей, Інфографіка: gamedev.dou.ua

Переважна більшість респондентів працює 35−45 годин на тиждень. Ще 10% працюють менше, а 15% — більше. У тих, хто працює менше 20 годин на тиждень, медіана становить трошки більше тисячі доларів. Фахівці зі стандартною кількістю годин (35−45 на тиждень) мають $2400, а ті, хто працює понад 60 годин на тиждень, — $5500.

Художники та геймдизайнери частіше за інших працюють 45−60 годин на тиждень. Варіант «понад 60 годин» найчастіше обирали софтвер-інженери.

Кого бронюють у геймдеві

Цього року в анкеті запитання «Чи надавав вам роботодавець бронювання від мобілізації?» було необов’язковим. Його пропустила приблизно половина респондентів. Ще 27% зазначили, що наразі не мають бронювання. З них майже 68% — це люди віком від 25 до 34 років.

Відсоток заброньованих на основній роботі в геймдеві за рік майже не змінився і становить понад 5%. Втім, ще 2,6% мають бронь на другій роботі, і стільки ж фахівців не підлягають військовій службі. Частки тих, хто відмовився від бронювання, і тих, хто вже відслужив, виявилися однаковими.

Із тих, хто має бронювання від роботодавця в геймдеві, 65% працюють у продуктових компаніях. Серед фахівців, які не мають бронювання, над власним продуктом працюють близько 60%. Однак продуктові компанії традиційно найбільше представлені в опитуванні — в них працюють 64% від всіх респондентів. Ще 28% знайшли себе у сервісних компаніях, трошки більше 5% — у стартапах, і близько 2% — фрілансери. 1% обрав варіант «Інше» (громадські організації, заклади освіти тощо).

З підвищенням грейду зростає частка заброньованих: серед Junior їх менше 1%, серед мідлів — 3%, а серед сеньйорів — понад 7%. Найчастіше компанії бронюють керівників команд.

Відсоток заброньованих на основній роботі в геймдеві за рік майже не змінився і становить понад 5%, Інфографіка: gamedev.dou.ua

Міграційні настрої

Дві найпопулярніші відповіді — «Зараз не планую виїжджати» (28%) та «Хочу їхати, але нічого для цього не роблю» (21%). Серед тих, хто не планує виїжджати, найбільші категорії — це софтвер-інженери (22%), художники (18%), тестувальники (15%) та HR (10%).

Для респондентів, які б хотіли виїхати, але нічого для цього не роблять, розподіл такий: художники (22%), софтвер-інженери (20%), тестувальники (15%) та геймдизайнери (9%).