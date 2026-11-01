Кар’єрна пауза: як знайти роботу після декрету чи переїзду

Після кількох років перерви ви не починаєте з нуля. Ви повертаєтеся з досвідом, який у вас уже є.

Кар’єрна перерва не обнуляє професійний досвід і не означає, що потрібно повертатися до тієї самої професії чи посади. Щоб знову вийти на ринок праці, варто оцінити свої навички, визначити актуальні потреби й скласти реалістичний план пошуку роботи.

Про це розповідають експерти порталу Work.ua.

Перші кроки після карʼєрної паузи

Повернення до роботи після кількох років перерви часто здається доволі простим: оновити резюме, підтягнути англійську, пройти курс, почати відгукуватися на вакансії. Проте, як показує робота з жінками, на практиці все значно складніше.

Для однієї жінки перерва почалася з народженням дитини. Для іншої — з повномасштабної війни, евакуації, втрати роботи чи переїзду в інше місто або країну. Хтось кілька років доглядав за дітьми чи літніми батьками. Хтось втратив власний бізнес. А хтось за цей час зрозумів, що взагалі не хоче повертатися до професії, якою займався раніше.

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Тому перше питання, яке варто поставити собі після кар’єрної паузи, — це не «Де знайти роботу?», а «До якої роботи я хочу повернутися зараз?».

Повернення до роботи не обов’язково означає повернення до того самого способу життя, який був раніше.

Проведіть аудит ресурсів

Після перерви часто виникає відчуття, що потрібно якомога швидше надолужити втрачене. Поки ви були поза ринком праці, колишні колеги отримували підвищення, опановували нові технології та переходили до інших компаній. З’явилися нові інструменти, штучний інтелект змінив багато професій, а вимоги у вакансіях стали іншими. Усе це може створювати враження, ніби попередній досвід уже нічого не вартий.

Однак п’ять чи десять років професійного досвіду не зникають через кілька років перерви.

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Коли людина кілька років не працювала, дуже легко зосередитися на тому, чого їй бракує: нових знань, актуального досвіду, англійської, впевненості, контактів. Але починати варто з іншого — з того, що у вас уже є. Опишіть попередній професійний досвід і навички. Які завдання ви вмієте виконувати? За що відповідали? Які результати отримували? Що з цього залишається актуальним сьогодні?

Саме тому універсального сценарію повернення немає: кар’єрний план варто будувати не від того, «як було раніше», а від того, що людина вміє, чого хоче і які можливості має зараз.

Не потрібно проходити десятки курсів

Ще одна поширена реакція після перерви — почати вчитися всього одразу. Здається, перш ніж відгукуватися на вакансії, треба пройти ще один курс. Потім ще один. Отримати сертифікат. А вже тоді шукати роботу. За такого плану можна провести ще рік у підготовці, так і не почавши шукати роботу.

Краще подивитися на вакансії, які вас цікавлять, і визначити 3−5 навичок, яких вам справді бракує. Навчання має закривати конкретний розрив між тим, що ви вже вмієте, і тим, що потрібно для роботи, яку хочете отримати.

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Повернення не обов’язково має починатися з повної зайнятості та посади такого самого рівня, яку ви залишили кілька років тому. Part-time, фриланс, консалтинг, короткий контракт, стажування чи проєктна робота можуть стати проміжним етапом повернення до роботи.

Враховуйте свої реальні обставини

Після кількох років перерви може бути ніяково написати колишній колезі чи керівнику. Особливо якщо за цей час їхні кар’єри пішли далеко вперед. Але не потрібно одразу просити про роботу. Можна написати людині, якій довіряєте, і запитати: що змінилося у сфері за останні роки? Які навички зараз найбільш потрібні? На що звертають увагу під час найму?

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Кар’єрний план має працювати не в ідеальному світі, а у вашому житті. Якщо у вас маленька дитина і ви не можете працювати до сьомої вечора, немає сенсу орієнтуватися на вакансії з таким графіком. Якщо ви живете за кордоном і плануєте повернення в Україну, це теж варто врахувати під час пошуку.

Важливо врахувати ці обмеження ще на етапі пошуку, а не намагатися підлаштувати своє життя під першу-ліпшу вакансію.

Повернення не означає крок назад

Після декрету, війни чи переїзду не обов’язково повертатися в ту саму точку, з якої ви пішли. Хтось змінить професію, відкриє власну справу чи перейде з корпоративного сектору у громадський. Хтось почне з фрилансу, а згодом повернеться до повної зайнятості. А хтось після кількох років перерви знову претендуватиме на керівну позицію.

За цей час могли змінитися ринок, технології, країна, ваші сімейні обставини — і ваші власні пріоритети. Тому завдання не в тому, щоб за будь-яку ціну відтворити попередню кар’єру. Важливіше зрозуміти, яким може бути її наступний етап з огляду на ваш досвід, навички й те, чого ви хочете зараз.