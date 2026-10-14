7 слабких місць у резюме, які заважають отримати роботу

Рекрутер може витратити на перший перегляд резюме лише 30−60 секунд. За цей час документ має показати, чим кандидат зацікавить роботодавця та який досвід буде корисним для компанії. Однак навіть фахівці з хорошим досвідом можуть зіпсувати перше враження через невдало оформлене резюме.

Із посиланням на Grc.ua розповідаємо про 7 нюансів, на які варто звернути увагу перед відгуком на вакансію.

1. Непрофесійна електронна адреса

Електронна адреса, яку ви створили ще для реєстрації в чатах або комп’ютерних іграх, може бути недоречною для пошуку роботи. Наприклад, скринька з нікнеймом на кшталт lenusik83 навряд чи допоможе справити ділове враження на роботодавця, особливо якщо ви претендуєте на керівну посаду.

Краще використовувати адресу, що містить ваше ім’я та ініціали. Для пошуку роботи можна створити окрему скриньку й налаштувати пересилання листів на основну, щоб не пропустити повідомлення від рекрутера.

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Якщо бажана адреса вже зайнята, додайте до неї назву професії або інший нейтральний ідентифікатор. Від дати народження, віку та сумнівних нікнеймів краще відмовитися.

2. Невідповідна фотографія

Фотографія в резюме може зробити його більш персоналізованим, але її доречність залежить від країни та вимог роботодавця. Наприклад, у США, Великій Британії та Канаді додавати фото до резюме зазвичай не рекомендують через ризик дискримінації під час найму.

В Україні єдиного правила щодо фотографій у резюме немає. Якщо ви вирішили додати знімок, обирайте нейтральний портрет із хорошим освітленням і спокійним фоном. Одяг має відповідати професійному контексту, а сам кадр — бути охайним.

Фото з відпустки, вечірки чи сімейного свята краще залишити для особистих альбомів. Водночас не обов’язково робити суворий знімок, як на паспорт: достатньо природного виразу обличчя та стриманого одягу. Для творчих професій допустимий менш формальний стиль, якщо він залишається професійним.

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3. Нерелевантний досвід

Резюме має показувати досвід, який допоможе виконувати роботу на бажаній посаді. Якщо кандидат докладно описує кожне місце роботи, навіть те, що не має стосунку до вакансії, рекрутеру складніше знайти потрібну інформацію.

Також резюме не повинно бути повною автобіографією. Краще виділити релевантні місця роботи, професійні досягнення та навички, які відповідають вимогам вакансії. Давніший досвід, особливо той, що не стосується бажаної посади, можна описати коротко — зазначити посаду та період роботи.

Головне правило: кожен пункт резюме має допомагати роботодавцю зрозуміти, чому варто запросити вас на співбесіду.

4. Абстрактні особисті якості замість навичок

Фрази на кшталт «комунікабельний», «стресостійкий» і «вмію працювати в команді» часто зустрічаються в резюме. Через поширеність вони мало допомагають виділити кандидата серед інших. До того ж самі по собі такі характеристики не підтверджують, як людина працює на практиці.

Натомість варто описувати конкретні навички та результати. Наприклад, замість «вмію працювати в команді» можна зазначити, що ви координували п’ятьох колег під час реалізації проєкту, який завершили на два тижні раніше запланованого терміну.

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Замість абстрактної «стресостійкості» краще навести приклад досвіду роботи над кількома завданнями одночасно або запуску кількох продуктів у стислі терміни.

Конкретні факти, цифри та результати дають роботодавцю більше інформації про ваші професійні можливості, ніж загальні характеристики.

5. Занедбані соціальні мережі

Після ознайомлення з резюме роботодавець може пошукати додаткову інформацію про кандидата в соціальних мережах. Тому варто заздалегідь перевірити, який вигляд мають ваші профілі для сторонніх користувачів.

Передусім перегляньте останні публікації, фотографії та коментарі. Якщо у вас є дописи, які ви не хотіли б демонструвати потенційному роботодавцю, перевірте налаштування приватності.

Особливу увагу варто приділити LinkedIn, якщо ви використовуєте його для професійних контактів і пошуку роботи. Профіль має містити актуальну інформацію про досвід, навички та досягнення.

Особисті сторінки у Facebook чи Instagram не обов’язково перетворювати на професійні портфоліо. Водночас варто розуміти, які матеріали доступні публічно та яке враження вони можуть справити.

6. Хобі, які не працюють на вас

Розділ із захопленнями в резюме може допомогти рекрутеру краще зрозуміти кандидата та стати приводом для розмови на співбесіді. Проте якщо хобі не доповнюють професійний профіль і займають місце, яке можна використати для опису досвіду, цей розділ краще скоротити або прибрати.

Найкраще вказувати захоплення, які демонструють навички чи досвід, дотичні до бажаної роботи. Наприклад, журналіст може згадати фотографію або створення контенту для соціальних мереж, а кандидат на посаду менеджера з персоналу — волонтерський досвід, пов’язаний із навчанням чи наставництвом.

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Загальні формулювання на кшталт «люблю читати» або «цікавлюся кулінарією» не завжди додають резюме цінності. Якщо вирішили розповісти про хобі, краще зробити це конкретно: не просто «бігаю», а «завершив три марафони».

Водночас не варто додавати захоплення лише для того, щоб заповнити вільне місце. Краще залишити розділ порожнім, ніж вказувати випадкові інтереси, які нічого не розповідають про вас як кандидата.

7. Граматичні помилки та недбалість

Орфографічні й пунктуаційні помилки можуть зіпсувати враження навіть від резюме з хорошим досвідом. Неуважність до тексту здатна викликати сумніви щодо того, наскільки ретельно кандидат виконує робочі завдання.

Це важливо не лише для професій, пов’язаних із текстами. Наприклад, бухгалтеру необхідно уважно працювати з документами й цифрами, тому помилки в резюме можуть стати додатковим приводом для запитань.

Перед надсиланням перевірте документ за допомогою текстового редактора або онлайн-сервісу перевірки правопису. Також можна попросити іншу людину перечитати резюме: свіжий погляд допоможе помітити неточності, які ви пропустили.