Де знайти роботу з щоденною оплатою: 10 актуальних вакансій в Україні

Не хочете чекати на зарплату цілий місяць? В Україні є вакансії, де гроші за виконану роботу виплачують щодня. Із посиланням на robota.ua ділимося добіркою 10 таких вакансій у Києві, Дніпрі, Одесі та Івано-Франківську.

Суші-кухар

📍 Київ

💰 43 500−45 500 грн (щоденна оплата)

Міжнародна мережа доставки суші та закладів нового покоління Roll Club запрошує в команду працівника, якому доручить приготування суші, ролів, боулів та інших страв японської кухні. Потрібно дотримуватися стандартів якості та смакових характеристик, а також підтримувати порядок на робочому місці.

Розглядають кандидатів без досвіду, а період навчання оплачується.

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Барбер

📍 Київ

💰 25 000−50 000 грн (щоденна оплата)

На вакансію, яку оголошує барбершоп «Лютий», можуть відгукуватися як досвідчені барбери, так і випускники шкіл барберингу. Серед обов’язків, які чекають на барбера: чоловічі стрижки та гоління, консультації клієнтів щодо догляду за волоссям і бородою, рекомендації косметики, підтримання чистоти та дотримання стандартів гігієни.

Пропонують оплату 40−50% від вартості послуг, безкоштовні напої та комфортні умови для професійного розвитку.

Помічник альпініста/різноробочий

📍 Дніпро

💰 30 000−40 000 (щоденна оплата)

Компанія «Висота Pro», що спеціалізується на утепленні приватних будинків і квартир, а також виконує різні види висотних робіт, оголошує конкурс на вакансію . Робота передбачає підготовку матеріалів і розчинів, подавання спорядження альпіністам, забезпечення безпеки робочої зони, виконання допоміжних і фасадних робіт на землі та даху.

Досвід не обов’язковий — компанія готова навчати новачків. Є можливість обирати повну, часткову або сезонну зайнятість.

Бровіст/ламімейкер

📍 Київ

💰 30 000−45 000 (щоденна оплата)

Cалон краси Femi beauty space шукає майстра з досвідом роботи від 6 місяців, який якісно й швидко виконує процедури, володіє сучасними техніками та вміє знаходити підхід до клієнтів.

Передбачаються щоденні виплати — 60% від вартості послуг (у разі використання власних матеріалів), гнучкий графік за записом клієнтів. Вакансія передбачає неповну зайнятість.

Фотограф

📍 Київ

💰 1 000−3 500 грн за зміну + бонуси (щоденна оплата)

Дитячий центр ElitePhotoTeam запрошує в команду фотографа . Потрібно фотографувати дітей і батьків у розважальному центрі, допомагати обирати найкращі кадри, продавати магніти та фотосувеніри, створювати позитивне враження про компанію. Досвід фотографування не обов’язковий.

Пропонують гнучкий графік роботи: 2/2, 3/3 або 2−5 змін на тиждень (з 13:00 до 21:00), навчання з нуля та техніку для роботи.

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Ведучий-оператор квест-кімнат

📍 Київ

💰 35 000−42 000 грн (щоденна оплата)

Квест-кімната Questroomkyiv запрошує на роботу ведучого, який буде готувати, проводити та прибирати квести, інструктувати учасників, проводити хорор-квести для дорослих і свята для дітей та дорослих, готувати банкетні зали, виконувати дрібний ремонт.

Досвід роботи у квест-кімнатах або розважальних центрах вітається.

Перукар

📍 Київ

💰 30 000−50 000 грн (щоденна оплата)

Студія краси «Імідж» запрошує до команди перукаря та пропонує комфортні умови роботи, дружню атмосферу й велику базу постійних клієнтів. Передбачається оплата за системою 50/50, яку виплачують щодня. Графік роботи — з 9:00 до 20:00.

Кухар-шаурміст/касир

📍 Івано-Франківськ

💰 2 000−2 200 грн за зміну (щоденна оплата)

Популярний заклад швидкого харчування «М & С Донер» оголошує про відкриття вакансії. Потрібно готувати шаурму за стандартами закладу, підготовлювати інгредієнти, приймати й оформлювати замовлення, розраховувати клієнтів готівкою або через термінал, підтримувати чистоту та порядок.

Досвід не обов’язковий — усього навчають на місці.

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Кур’єр на власному авто/мотоциклі

📍 Київ

Популярна українська мережа ресторанів та сервіс доставки суші Osama Sushi запрошує на роботу кур’єрів із власним автомобілем або мотоциклом та водійським посвідченням відповідної категорії. Потрібно доставляти замовлення клієнтам, ввічливо спілкуватися з гостями та дотримуватися стандартів компанії. Пакуванням замовлень займаються оператори, тому кур’єр зосереджується лише на доставці.

Роботодавець готовий розглянути кандидатів без досвіду. Також запрошують людей з інвалідністю, зважаючи на їхні індивідуальні можливості та умови роботи.

Збирач корпусних меблів

📍 Одеса

💰 35 000−45 000 грн (щоденні або щотижневі виплати)

Майстерня з виготовлення меблів запрошує на роботу фахівців, які будуть збирати та встановлювати кухні, шафи-купе, передпокої, спальні й інші корпусні меблі, розпаковувати та монтувати їх безпосередньо на об’єктах.