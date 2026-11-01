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825 штрафів: водій встановив рекорд за кількістю порушень ПДР у 2026 році

Особисті фінанси
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Найбільше порушників віком від 41 до 50 років
Найбільше порушників віком від 41 до 50 років
У 2026 році щодо 50 водіїв, які найчастіше не сплачують вчасно штрафи за порушення правил дорожнього руху (ПДР), відкрили 6 235 виконавчих проваджень. Майже 77% із них досі залишаються активними. Найбільший боржник за цей рік накопичив 825 проваджень, а за весь час майже 1,5 тис.
Про це повідомляє Опендатабот.

П’ятеро водіїв мають понад 2 тис. виконавчих проваджень

Майже третина всіх проваджень у цьому топі припадає лише на п’ятьох людей — 2 034 справи.
Абсолютний рекорд цьогоріч — 825 проваджень щодо однієї людини. 98% з них досі активні. Другий боржник у топі має 383 провадження, з яких активними залишаються 95%. Ще по 280 проваджень припадає на третього та четвертого боржників із 96% та 100% активними відповідно.
Загалом 58% топу боржників мають активними всі провадження, відкриті щодо них цьогоріч. Водночас четверо людей сумлінно сплатили свої порушення та уже не мають жодного активного провадження серед відкритих у 2026 році. Ще в одного боржника з 225 проваджень активними залишаються лише 4.

Хто найчастіше не сплачує штрафи за порушення ПДР

Середній вік масових боржників зі штрафів за порушення ПДР у цьогорічному топі — 41 рік. Наймолодшому — 22 роки, найстаршому — 63.
Найбільше порушників віком від 41 до 50 років — 17 водіїв, на яких припадає 2 526 проваджень. Ще 16 людей віком від 31 до 40 років мають разом 1 794 провадження.
Загалом 395 780 штрафів за порушення ПДР додалось до реєстру цьогоріч станом на жовтень.

Скільки штрафів накопичили найбільші боржники за всі роки

Водночас 50 найбільших порушників, з активними провадженнями за усі попередні роки, накопичили 21 443 штрафи — у середньому, по 429 на людину.
1 482 штрафи має рекордсмен загального топу — це той самий водій, який отримав найбільше штрафів цьогоріч. Наступні боржники накопичили по 1 366, 1 057, 856 та 808 штрафів відповідно.
Загалом 2 029 240 проваджень за штрафи ПДР нараховується станом на жовтень у Єдиному реєстрі боржників.
В Опендатаботі уточнили, що рейтинги 50 найбільших боржників за кількістю штрафів, відкритих у 2026 році, та за загальною кількістю накопичених штрафів відрізняються.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Верховна Рада України не підтримала законопроєкт № 15348, який передбачає значне збільшення штрафів для водіїв за перевищення швидкості. Документ передбачає штрафи від 680 до 3400 гривень за перевищення швидкості, а за повторні порушення — до 17 000 гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
Посвідчення водіяШтрафПДРПерсональні фінанси
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