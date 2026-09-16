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ВР провалила законопроєкт про нові штрафи за перевищення швидкості

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ВР провалила законопроєкт про нові штрафи за перевищення швидкості
ВР провалила законопроєкт про нові штрафи за перевищення швидкості
Верховна Рада України не підтримала законопроєкт № 15348, який передбачає значне збільшення штрафів для водіїв за перевищення швидкості.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише РБК- Україна.
За його словами, законопроєкт отримав 225 голосів за необхідних 226.
Документ передбачає штрафи від 680 до 3400 гривень за перевищення швидкості, а за повторні порушення — до 17 000 гривень.
Не набрав голосів і альтернативний законопроєкт № 15348−1 — його підтримали 198 нардепів. Він, зокрема, передбачає скасування «порога безкарності» у 20 км/год.

Реакція РНБО

Секретар РНБО Ігор Клименко вже відреагував на результати голосування Верховної Ради за законопроєкт про нові штрафи за перевищення швидкості.
За його словами, прикро, що безпека на дорогах досі не на часі.
«Але ми не зупиняємося. За завданням президента разом із відповідними органами та громадськістю продовжимо працювати над рішеннями, від яких безпосередньо залежать життя і здоров’я людей», — зазначив Клименко.

Нові штрафи для водіїв

Нагадаємо, в Україні планують посилити відповідальність за систематичні порушення ПДР. Законопроєкт передбачає градацію покарання залежно від перевищення швидкості, а для водіїв-рецидивістів можуть запровадити суворіші санкції, зокрема тимчасове зупинення або позбавлення права керування.
До того ж в Україні планують посилити покарання за перевищення швидкості. Залежно від масштабу порушення штрафи становитимуть від 680 гривень до 17 тисяч гривень:
  • понад 20 км/год — 680 гривень;
  • понад 40 км/год — 2040 гривень;
  • понад 60 км/год — 2720 гривень;
  • понад 80 км/год — 3400 гривень;
  • п’ять і більше порушень протягом року — 17 000 гривень.
Однак законопроєкт досі не ухвалений Верховною Радою.
За матеріалами:
Finance.ua
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