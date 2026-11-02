Чому зарплата у 60-80 тис. грн у вакансії не гарантує такого доходу

Знайти роботу в продажах автомобілів восени 2026 року стало трохи складніше: вакансій на ринку поменшало, а кандидатів, навпаки, стало більше. Медіанна зарплатна пропозиція для менеджерів із продажу автомобілів у квітні становила 47 500 грн. Улітку показник зростав до 50 000 грн, однак у вересні знову повернувся до 47 500 грн.

Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.

Як змінилися зарплати та конкуренція на ринку

Найпомітніша зміна відбулася саме в продажах автомобілів. У квітні 2026 року на платформі prozora. robota було 238 вакансій менеджерів з продажу авто та 183 резюме кандидатів. У вересні вакансій залишилося 187, а резюме стало вже 275.

Тобто за пів року кількість пропозицій роботи скоротилася приблизно на 21%, тоді як кількість резюме зросла більш ніж наполовину.

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Яку зарплату пропонують менеджерам із продажу автомобілів

Якщо дивитися саме на менеджерів із продажу авто, медіанна зарплатна пропозиція на robota.ua у квітні становила 47 500 грн, улітку піднімалася до 50 000 грн, а у вересні знову повернулася до 47 500 грн.

Тобто помітного зростання зарплат за пів року тут не відбулося.

Зарплата продавців авто, eauto.org.ua

У ширшій категорії автобізнесу та сервісу медіана за той самий час виросла з 35 до 40 тис. грн, але цей показник включає не лише продавців, а й інші професії.

У продажах автомобілів велика частина доходу часто залежить від кількості угод, маржі, виконання плану або додаткових продуктів. Наприклад, компанія може пропонувати невелику гарантовану ставку та значний бонус із кожного проданого автомобіля. Тому перед виходом на роботу варто уточнити не лише «скільки можна заробити», а й із чого саме складається ця сума.

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Так само варто дізнатися, чи є окремі бонуси за кредит, страхування, trade-in або додаткове обладнання, адже в деяких компаніях саме вони можуть помітно впливати на підсумковий дохід.

Вакансії та резюме, eauto.org.ua

Які навички сьогодні найбільш корисні

Якщо подивитися на актуальні вакансії, стає зрозуміло, що найбільш універсальним кандидатом є людина, яка вміє не лише добре спілкуватися з покупцем.

Роботодавці цінують досвід роботи з CRM, уміння проводити тест-драйви та вести угоду до завершення, знання кредитування й страхування, розуміння trade-in, а для імпортерів — ще й орієнтацію в аукціонах, закупівельних цінах та логістиці. Для закупівель і міжнародного напрямку додатковою перевагою стає англійська мова.

При цьому не обов’язково володіти всіма цими навичками одночасно. Значно важливіше правильно зрозуміти, яка саме робота вам підходить.

Людині, яка любить багато спілкуватися й закривати угоди, логічніше дивитися на продажі. Тому, хто краще працює з цифрами, пошуком і переговорами з постачальниками, може більше підійти закупівля. А якщо вже є досвід управління людьми та відповідальності за фінансовий результат, можна дивитися на керівні позиції.

Що запитати на співбесіді

Перед тим як погоджуватися на вакансію з привабливою верхньою цифрою зарплати, корисно зрозуміти, як насправді буде виглядати робочий день.

Варто з’ясувати, звідки приходять клієнти і чи потрібно шукати їх самостійно, скільки менеджерів працюють із одним потоком заявок, хто веде документи, хто займається кредитами та страхуванням, чи потрібно самому фотографувати й публікувати автомобілі, а в імпортній компанії — хто відповідає за аукціон, логістику та розрахунок вартості.

Не менш важливо уточнити, скільки автомобілів у середньому продає один менеджер і який дохід отримує не найкращий продавець компанії, а звичайний працівник після проходження випробувального строку.