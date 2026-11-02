Майже чверть чоловіків міняють роботу після декретної відпустки

Чверть чоловіків у світі вже не працюють на попередньому місці через пів року після завершення відпустки для догляду за дитиною.

Про це свідчить дослідження платформи для управління персоналом і виплати зарплат Deel, пише work.ua

Серед жінок таких ще більше — 30%.

Аналітики вивчили дані майже 5 000 працівників із 13 країн, пише HR Dive. Дослідники враховували як добровільні звільнення, так і випадки, коли працівник втрачав роботу з ініціативи роботодавця.

Тенденції

У США ситуація відрізняється від загальної тенденції. Через шість місяців після завершення відпустки на попередній роботі вже не працюють 34% чоловіків і 33% жінок. Тоді як у більшості досліджених країн саме матері частіше залишають попереднє місце роботи.

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Також американські чоловіки, які виконують переважно офісну чи розумову роботу, беруть довші відпустки для догляду за дитиною, ніж чоловіки в інших країнах вибірки. І це попри те, що у США немає федеральної гарантії оплачуваної відпустки для батьків: її можуть надавати окремі штати або роботодавці.

Медіанна тривалість такої відпустки у США становить 5,6 тижня — більше, ніж у Франції, Італії та Великій Британії, де оплачувана відпустка передбачена законом.

Водночас у всіх країнах чоловіки все ще проводять у такій відпустці менше часу, ніж жінки. У США різниця становить трохи менше ніж чотири тижні.

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Що в Україні

Раніше Кабмін змінив правила розрахунку лікарняних і декретних для ФОПів та самозайнятих осіб.

Нагадаємо, період, коли людина не працювала через догляд за дитиною, не обов’язково означає втрату років страхового стажу. У певних випадках цей час можна зарахувати до стажу, необхідного для виходу на пенсію.