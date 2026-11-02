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Майже чверть чоловіків міняють роботу після декретної відпустки

Особисті фінанси
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Майже чверть чоловіків міняють роботу після декретної відпустки
Майже чверть чоловіків міняють роботу після декретної відпустки
Чверть чоловіків у світі вже не працюють на попередньому місці через пів року після завершення відпустки для догляду за дитиною.
Про це свідчить дослідження платформи для управління персоналом і виплати зарплат Deel, пише work.ua.
Серед жінок таких ще більше — 30%.
Аналітики вивчили дані майже 5 000 працівників із 13 країн, пише HR Dive. Дослідники враховували як добровільні звільнення, так і випадки, коли працівник втрачав роботу з ініціативи роботодавця.
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Тенденції

У США ситуація відрізняється від загальної тенденції. Через шість місяців після завершення відпустки на попередній роботі вже не працюють 34% чоловіків і 33% жінок. Тоді як у більшості досліджених країн саме матері частіше залишають попереднє місце роботи.
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Також американські чоловіки, які виконують переважно офісну чи розумову роботу, беруть довші відпустки для догляду за дитиною, ніж чоловіки в інших країнах вибірки. І це попри те, що у США немає федеральної гарантії оплачуваної відпустки для батьків: її можуть надавати окремі штати або роботодавці.
Медіанна тривалість такої відпустки у США становить 5,6 тижня — більше, ніж у Франції, Італії та Великій Британії, де оплачувана відпустка передбачена законом.
Водночас у всіх країнах чоловіки все ще проводять у такій відпустці менше часу, ніж жінки. У США різниця становить трохи менше ніж чотири тижні.
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Що в Україні

Раніше Кабмін змінив правила розрахунку лікарняних і декретних для ФОПів та самозайнятих осіб.
Нагадаємо, період, коли людина не працювала через догляд за дитиною, не обов’язково означає втрату років страхового стажу. У певних випадках цей час можна зарахувати до стажу, необхідного для виходу на пенсію.
До страхового стажу можуть зарахувати період, протягом якого один із батьків фактично доглядав за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Це стосується випадків, коли людина перебувала у декретній відпустці або отримувала передбачену законом державну допомогу.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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