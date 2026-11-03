19 500 грн «Зимової підтримки», 7000 грн у Дії та 50% на комуналку. Інструкція з оформлення пільг (відео)

Українці можуть скористатися кількома програмами державної підтримки: отримати 19 500 грн на домогосподарство, оформити виплати на дітей через «Дію», сплачувати за електроенергію за пільговим тарифом та отримати 50% знижки на житлово-комунальні послуги. Водночас для кожної програми передбачені окремі умови та вимоги до отримувачів.

Минулої зими понад 17 млн українців отримали по 1 000 грн допомоги, яку називали «тисячею Зеленського». Цього сезону аналогічної загальної виплати не анонсували. Натомість держава зосередилася на адресній підтримці окремих категорій населення.

«Зимова підтримка»

Уряд запровадив програму «Зимова підтримка», за якою окремі домогосподарства можуть отримати одноразову допомогу в розмірі майже 19 500 грн. Важливо, що кошти нараховують не кожному члену родини окремо, а на все домогосподарство.

Допомога призначена для сімей із 11 вразливих категорій, які проживають у прифронтових громадах. Під час оформлення враховують фактичне місце проживання на день подання заяви, а не адресу реєстрації. Якщо після звернення родина евакуюється, право на виплату зберігається.

Подати заяву можна лише офлайн у сервісних центрах Пенсійного фонду, ЦНАПах або органах місцевого самоврядування. Онлайн-заявки не приймають. Кошти мають виплатити до 30 листопада.

Пільговий тариф на електроенергію для опалення

Ще один вид підтримки передбачений для домогосподарств, які опалюють житло електроенергією.

Протягом опалювального сезону вони можуть платити за пільговим тарифом 2,64 грн за 1 кВт-год. Він діє на перші 2 000 кВт-год спожитої електроенергії на місяць. Обов’язковою умовою є те, що в оселі має бути встановлена та введена в експлуатацію електроопалювальна установка.

Для решти споживачів тарифи на газ та електроенергію цієї зими не зміняться.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

Майбутні та молоді батьки можуть оформити дві виплати на порталі «Дія»: допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами й щомісячну допомогу на дитину до досягнення нею одного року.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

Виплата призначена жінкам, які не сплачують єдиний соціальний внесок. Це, зокрема, непрацюючі жінки, студентки, військовослужбовиці, поліцейські та працівниці ДСНС.

Розмір допомоги становить 7 000 грн на місяць протягом відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Для оформлення потрібен медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Він має бути чинним або закритим не більш як шість місяців тому. Інші довідки не потрібні.

Кошти надходять на звичайну «Дія.Картку». Витрачати їх можна без обмежень.

Допомога на дитину до року

Щомісячна виплата становить 7 000 грн. Якщо дитина має інвалідність, її розмір збільшується до 10 500 грн. Гроші виплачують із дня завершення лікарняного або з 1 січня 2026 року і до досягнення дитиною одного року.

На відміну від виплати у зв’язку з вагітністю та пологами, ці кошти мають цільове призначення. Їх зараховують на спеціальний рахунок «Турбота про дитину» в «Дія.Картці». Витрачати гроші можна лише на дитячі товари: харчування, одяг, підгузки та засоби догляду.

Як подати заяву онлайн

Процедура складається з двох етапів:

Мати повинна авторизуватися на порталі «Дія» та заповнити першу частину заяви. Система автоматично перевіряє інформацію в державних реєстрах, зокрема паспортні дані, ідентифікаційний код і вік дитини. Якщо перевірка пройшла успішно, на електронну пошту надходить посилання на другу частину заяви. Її потрібно підписати «Дія.Підписом» або файловим кваліфікованим електронним підписом (КЕП) протягом 24 годин.

Якщо не встигнути підписати заяву в цей строк, її, найімовірніше, доведеться подавати повторно.

Якщо оформити допомогу онлайн не виходить, документи можна подати особисто в ЦНАПі, Пенсійному фонді або через представників громади.

50% знижки на комуналку для багатодітних сімей

Родини, які виховують трьох і більше дітей, можуть отримати 50% знижки на оплату житла та комунальних послуг. Однак право на пільгу залежить від доходу сім’ї.

Середньомісячний сукупний дохід на одну особу за останні шість місяців не повинен перевищувати граничного показника, який дає право на податкову соціальну пільгу. У 2026 році він становить 4 660 грн на одну особу на місяць.

Пенсійний фонд враховує доходи пільговика та членів його сім’ї за третій і четвертий квартали попереднього року.

Фактичний розмір знижки залежить від обставин конкретної сім’ї. Пільгу призначають на один рік.

Як оформити пільгу вперше

Якщо сім’я щойно отримала посвідчення багатодітної, її спочатку мають внести до Реєстру осіб, які мають право на пільги.

Після цього потрібно подати такі документи:

заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;

декларацію про доходи сім’ї;

посвідчення багатодітної сім’ї;

посвідчення дитини з багатодітної сім’ї для дітей віком від шести років;

паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтва про народження дітей;

інші документи за потреби, зокрема банківські реквізити або квитанції.

Якщо родина оформлює знижку на тверде паливо та скраплений газ, додатково знадобиться довідка про наявність пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі.