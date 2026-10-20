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ТОП-15 вакансій, де гроші платять щотижня

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ТОП-15 вакансій, де гроші платять щотижня
ТОП-15 вакансій, де гроші платять щотижня
Інколи дуже зручно отримувати зарплату не раз на місяць, а щотижня.
Тож Work.ua зібрав вакансії, де зарплату працівникам виплачують щотижня. У добірці є пропозиції від закладів харчування, виробників, складів, магазинів і будівельних компаній. Для частини посад досвід не потрібен, інші підійдуть тим, хто вже має кваліфікацію.
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Пекар/кондитер, 43 000−46 000 грн, Київ

Кафе-пекарня SLOU шукає пекаря хліба, який також може працювати як кондитер. Потрібен досвід у випічці та уважність до деталей. Стажування оплачуване. На зміні годують обідами й вечерями, дають 30% знижки на меню та 20% на спортзал. Можна вибрати різні зміни — денні або нічні, графік 4/2, 4/3 чи 5/2.

Продавець-консультант техніки, 27 000−35 000 грн, Київ

Мережа магазинів «Техно Їжак» шукає продавця, який допомагатиме клієнтам підібрати потрібний товар і видаватиме онлайн-замовлення. Досвід не обов’язковий: важливіше вміти знайти спільну мову з людьми й мати бажання вчитися. Дохід складається зі ставки, відсотка з продажів і бонусів. Додатково є внутрішні конкурси з призами, знижки на техніку та безкоштовні консультації психолога. Графік 5/2 або позмінний.
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Мотокур’єр, 40 000−50 000 грн, Київ

Робота полягає в доставці продуктів із супермаркету клієнтам у радіусі до 5 км. Скутер дають в оренду, а також видають форму, теплий одяг і робочі сумки. Досвід не потрібен, усього навчать. Потрібні лише смартфон з NFC, пунктуальність і знання міста. Чайові залишатимуться вам. Локацію підбирають ближче до дому, а графік денних змін погоджують щотижня.

Оператор на виробництво, 28 000−30 000 грн, Львів

«Ловекс-К» в пошуку оператора, який зніматиме з лінії й пакуватиме металевий профіль, працюватиме на прокатному обладнанні та на порізці листового металу. Досвід не обов’язковий, але робота фізична, тож треба бути до цього готовим. Основну зарплату платять двічі на місяць, а новачкам щоп’ятниці виплачують аванс. Також видають уніформу й інструменти, є кімната відпочинку. Графік 5/2 з 8:00 до 17:00. Компанія охоче бере ветеранів і переселенців.

Офіціант, 30 000−40 000 грн, Харків

Traktor Gastrobar шукає офіціанта з досвідом роботи від року, для якого важливі сервіс і робота в команді. Дохід працівника напряму залежить від результату: офіціант отримує 5% від каси, чайові залишаються особисто йому. На роботі безкоштовно годують, а ввечері розвозять додому на таксі. Працюють з 10:00 до 22:00.

Сушист, 52 000−55 000 грн, Софіївська Борщагівка

Мережа доставки суші SUSHI ICONS шукає сушиста з досвідом від пів року, який готуватиме страви японської кухні за техкартами та робитиме заготовки. До ставки за зміну додаються бонуси, зарплату переглядають двічі на рік, а у святкові дні оплата подвійна. Також компенсують харчування на 100 грн щодня та дають 40% знижки на продукцію. Графік 4/2 або 5/2 з 10:00 до 22:00.

Офіціант, 30 000 грн, Харків

Гастробар «Центральний» шукає офіціанта з досвідом від двох років. Важливим є ставлення до роботи та вміння спілкуватися з людьми. Працівників двічі на день годують і підвозять на роботу та з роботи. Графік обговорюють індивідуально.

Закрійник, 40 000−50 000 грн, Харків

Швейне виробництво, що шиє фітнес-одяг, купальники й білизну для українських брендів, шукає закрійника з досвідом від двох років. Важливо вміти працювати з еластичними тканинами: біфлексом, сіткою, трикотажем. Виробництво працює стабільно без сезонних простоїв, а завдяки автономному світлу й опаленню — за будь-яких умов. На свята є премії й подарунки. Графік з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00. Можливі індивідуальні домовленості.

Прибиральниця на виробництво, 22 500−30 000 грн, Київ

На кондитерське виробництво запрошують прибиральниць. Робота стандартна: сухе й вологе прибирання, прибирання санвузлів і винесення сміття. Оплата погодинна, 125 грн за годину, тобто 1 500 грн за 12-годинну зміну. Зміни тривають з 8:30 до 20:30. Графік можна обрати: 2/2, 3/3 або 4/2.

Майстер шиномонтажу, 100 000−150 000 грн, Київ

«Гараж.юа» шукає досвідчених майстрів шиномонтажу. Робоче місце повністю обладнане, професійний інструмент і зручний спецодяг видають. За потреби компанія допомагає з житлом і дорогою на роботу та додому. Графік 5/2 з 8:00 до 20:00.
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Будівельник-різноробочий, 40 000−55 000 грн, Київ

На будівельні об’єкти по всьому Києву шукають різноробочих, які допомагатимуть майстрам, завантажуватимуть, розвантажуватимуть і переноситимуть матеріали. Досвід на будівництві не обов’язковий, важливіша фізична витривалість. Платять від 1 600 грн за зміну. Графік з понеділка по суботу з 8:00 до 18:00, робота на постійній основі.
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Водій категорій С, С1 (кран-маніпулятор), 50 000−80 000 грн, Черкаси

Будівельне підприємство «Креатор ДМ» шукає водіїв на вантажівках з кранами-маніпуляторами, які перевозитимуть вантажі й техніку містом та областю на машинах від 7,5 до 26 тонн і самі проводитимуть базове технічне обслуговування. Тому потрібні відкриті категорії С1 і С та досвід роботи з маніпулятором від року. Графік 5/2.

Столяр, 60 000−70 000 грн, Київ

Меблеве виробництво повного циклу шукає столяра-станочника з досвідом від двох років. Оплата погодинна, понаднормові оплачують окремо, а отримувати зарплату можна на вибір: щоп’ятниці або двічі на місяць. Графік гнучкий, робота стабільна, без сезонних простоїв. Підійде і пенсіонерам.

Фітнес-тренер, 25 000−35 000 грн, Тернопіль

Мережа студій WOW body EMS шукає тренера для проведення індивідуальних занять. У роботі головне — любов до спорту й уміння знаходити спільну мову з людьми. Студія працює з 8:00 до 21:30. Графік обговорюють індивідуально.

Швачка, 25 000−35 000 грн, Житомир

Швейний комплекс «Новодан» шукає швачку без досвіду роботи: навчають з нуля за європейською програмою. Роботодавець компенсує проїзд громадським транспортом. Графік 5/2 по 8 годин, субота й неділя — вихідні. Завдяки резервному живленню цех працює під час відключень.
Повний список вакансій ви можете глянути за посиланням.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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