ТОП-15 вакансій, де гроші платять щотижня

Інколи дуже зручно отримувати зарплату не раз на місяць, а щотижня.

Тож Work.ua зібрав вакансії, де зарплату працівникам виплачують щотижня. У добірці є пропозиції від закладів харчування, виробників, складів, магазинів і будівельних компаній. Для частини посад досвід не потрібен, інші підійдуть тим, хто вже має кваліфікацію.

Кафе-пекарня SLOU шукає пекаря хліба, який також може працювати як кондитер. Потрібен досвід у випічці та уважність до деталей. Стажування оплачуване. На зміні годують обідами й вечерями, дають 30% знижки на меню та 20% на спортзал. Можна вибрати різні зміни — денні або нічні, графік 4/2, 4/3 чи 5/2.

Мережа магазинів «Техно Їжак» шукає продавця, який допомагатиме клієнтам підібрати потрібний товар і видаватиме онлайн-замовлення. Досвід не обов’язковий: важливіше вміти знайти спільну мову з людьми й мати бажання вчитися. Дохід складається зі ставки, відсотка з продажів і бонусів. Додатково є внутрішні конкурси з призами, знижки на техніку та безкоштовні консультації психолога. Графік 5/2 або позмінний.

Робота полягає в доставці продуктів із супермаркету клієнтам у радіусі до 5 км. Скутер дають в оренду, а також видають форму, теплий одяг і робочі сумки. Досвід не потрібен, усього навчать. Потрібні лише смартфон з NFC, пунктуальність і знання міста. Чайові залишатимуться вам. Локацію підбирають ближче до дому, а графік денних змін погоджують щотижня.

«Ловекс-К» в пошуку оператора, який зніматиме з лінії й пакуватиме металевий профіль, працюватиме на прокатному обладнанні та на порізці листового металу. Досвід не обов’язковий, але робота фізична, тож треба бути до цього готовим. Основну зарплату платять двічі на місяць, а новачкам щоп’ятниці виплачують аванс. Також видають уніформу й інструменти, є кімната відпочинку. Графік 5/2 з 8:00 до 17:00. Компанія охоче бере ветеранів і переселенців.

Traktor Gastrobar шукає офіціанта з досвідом роботи від року, для якого важливі сервіс і робота в команді. Дохід працівника напряму залежить від результату: офіціант отримує 5% від каси, чайові залишаються особисто йому. На роботі безкоштовно годують, а ввечері розвозять додому на таксі. Працюють з 10:00 до 22:00.

Мережа доставки суші SUSHI ICONS шукає сушиста з досвідом від пів року, який готуватиме страви японської кухні за техкартами та робитиме заготовки. До ставки за зміну додаються бонуси, зарплату переглядають двічі на рік, а у святкові дні оплата подвійна. Також компенсують харчування на 100 грн щодня та дають 40% знижки на продукцію. Графік 4/2 або 5/2 з 10:00 до 22:00.

Гастробар «Центральний» шукає офіціанта з досвідом від двох років. Важливим є ставлення до роботи та вміння спілкуватися з людьми. Працівників двічі на день годують і підвозять на роботу та з роботи. Графік обговорюють індивідуально.

Швейне виробництво, що шиє фітнес-одяг, купальники й білизну для українських брендів, шукає закрійника з досвідом від двох років. Важливо вміти працювати з еластичними тканинами: біфлексом, сіткою, трикотажем. Виробництво працює стабільно без сезонних простоїв, а завдяки автономному світлу й опаленню — за будь-яких умов. На свята є премії й подарунки. Графік з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00. Можливі індивідуальні домовленості.

На кондитерське виробництво запрошують прибиральниць. Робота стандартна: сухе й вологе прибирання, прибирання санвузлів і винесення сміття. Оплата погодинна, 125 грн за годину, тобто 1 500 грн за 12-годинну зміну. Зміни тривають з 8:30 до 20:30. Графік можна обрати: 2/2, 3/3 або 4/2.

«Гараж.юа» шукає досвідчених майстрів шиномонтажу. Робоче місце повністю обладнане, професійний інструмент і зручний спецодяг видають. За потреби компанія допомагає з житлом і дорогою на роботу та додому. Графік 5/2 з 8:00 до 20:00.

На будівельні об’єкти по всьому Києву шукають різноробочих, які допомагатимуть майстрам, завантажуватимуть, розвантажуватимуть і переноситимуть матеріали. Досвід на будівництві не обов’язковий, важливіша фізична витривалість. Платять від 1 600 грн за зміну. Графік з понеділка по суботу з 8:00 до 18:00, робота на постійній основі.

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Будівельне підприємство «Креатор ДМ» шукає водіїв на вантажівках з кранами-маніпуляторами, які перевозитимуть вантажі й техніку містом та областю на машинах від 7,5 до 26 тонн і самі проводитимуть базове технічне обслуговування. Тому потрібні відкриті категорії С1 і С та досвід роботи з маніпулятором від року. Графік 5/2.

Меблеве виробництво повного циклу шукає столяра-станочника з досвідом від двох років. Оплата погодинна, понаднормові оплачують окремо, а отримувати зарплату можна на вибір: щоп’ятниці або двічі на місяць. Графік гнучкий, робота стабільна, без сезонних простоїв. Підійде і пенсіонерам.

Мережа студій WOW body EMS шукає тренера для проведення індивідуальних занять. У роботі головне — любов до спорту й уміння знаходити спільну мову з людьми. Студія працює з 8:00 до 21:30. Графік обговорюють індивідуально.

Швейний комплекс «Новодан» шукає швачку без досвіду роботи: навчають з нуля за європейською програмою. Роботодавець компенсує проїзд громадським транспортом. Графік 5/2 по 8 годин, субота й неділя — вихідні. Завдяки резервному живленню цех працює під час відключень.

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