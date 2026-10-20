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Дитячі виплати відтепер можна оформити в «Дії»

Особисті фінанси
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Кошти зараховуватимуться на Дія.Картку, але з різними умовами використання
Кошти зараховуватимуться на Дія.Картку, але з різними умовами використання
Оформити допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, а також виплати по догляду за дитиною до одного року тепер можна онлайн через Дію.
Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Як оформити виплати через Дію

Допомогу зможуть отримати жінки, які:
  • є мамою дитини;
  • мають паспорт, який наявний у Єдиному державному демографічному реєстрі (ЄДДР);
  • мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • мають дитину віком до 1 року і 7 місяців, на яку ще не отримують допомогу;
  • мають зареєстроване місце проживання або фактичне місце проживання, якщо мають статус ВПО.
Як подати заяву:
  1. Авторизуйтеся на порталі Дія та заповніть першу частину заяви. Система автоматично перевірить ваше право на виплати.
  2. Якщо перевірка успішна, на пошту надійде посилання на другу частину заяви.
  3. Заповніть і підпишіть її Дія. Підписом протягом 24 годин.
Після подання заяви онлайн Дія передає її до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, яка автоматично збирає необхідні дані з державних реєстрів. Система формує рішення, а працівник Пенсійного фонду перевіряє та погоджує його.
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Також оформити виплати можна в сервісних центрах Пенсійного фонду, ЦНАПах або через уповноважених осіб територіальних громад.

Розмір допомоги

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами становить 7 000 гривень на місяць. Вона передбачена для вагітних жінок, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Виплата нараховується з розрахунку за період, визначений у медичному висновку категорії «Вагітність та пологи».
Дитячі виплати відтепер можна оформити в «Дії»
Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею одного року також виплачується щомісяця. Її розмір — 7 000 гривень, а для родин, які виховують дитину з інвалідністю, — 10 500 гривень.
Дитячі виплати відтепер можна оформити в «Дії»
Кошти зараховуватимуться на Дія. Картку, але з різними умовами використання. Допомога по вагітності та пологах надходить без обмежень за MCC-кодами. Натомість виплата на перший рік життя малюка є цільовою. Вона приходить на спеціальний рахунок «Турбота про дитину».
Також незабаром розпочнеться пілотне бета-тестування допомоги для працюючих батьків — «єЯсла».
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що період, коли людина не працювала через догляд за дитиною, не обов’язково означає втрату років страхового стажу. У певних випадках цей час можна зарахувати до стажу, необхідного для виходу на пенсію. У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Тому навіть кілька років догляду за дитиною можуть мати значення для тих, кому не вистачає необхідного стажу.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ДіяСоціальна допомога
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