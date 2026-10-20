Дитячі виплати відтепер можна оформити в «Дії»

Оформити допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, а також виплати по догляду за дитиною до одного року тепер можна онлайн через Дію.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

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Як оформити виплати через Дію

Допомогу зможуть отримати жінки, які:

є мамою дитини;

мають паспорт, який наявний у Єдиному державному демографічному реєстрі (ЄДДР);

мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

мають дитину віком до 1 року і 7 місяців, на яку ще не отримують допомогу;

мають зареєстроване місце проживання або фактичне місце проживання, якщо мають статус ВПО.

Як подати заяву:

Авторизуйтеся на порталі Дія та заповніть першу частину заяви. Система автоматично перевірить ваше право на виплати. Якщо перевірка успішна, на пошту надійде посилання на другу частину заяви. Заповніть і підпишіть її Дія. Підписом протягом 24 годин.

Після подання заяви онлайн Дія передає її до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, яка автоматично збирає необхідні дані з державних реєстрів. Система формує рішення, а працівник Пенсійного фонду перевіряє та погоджує його.

Також оформити виплати можна в сервісних центрах Пенсійного фонду, ЦНАПах або через уповноважених осіб територіальних громад.

Розмір допомоги

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами становить 7 000 гривень на місяць. Вона передбачена для вагітних жінок, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Виплата нараховується з розрахунку за період, визначений у медичному висновку категорії «Вагітність та пологи».

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею одного року також виплачується щомісяця. Її розмір — 7 000 гривень, а для родин, які виховують дитину з інвалідністю, — 10 500 гривень.

Кошти зараховуватимуться на Дія. Картку, але з різними умовами використання. Допомога по вагітності та пологах надходить без обмежень за MCC-кодами. Натомість виплата на перший рік життя малюка є цільовою. Вона приходить на спеціальний рахунок «Турбота про дитину».

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