Майже кожен другий українець за межею бідності: як змінилася ситуація за 25 років (інфографіка)

З 2007 по 2014 рівень бідності в Україні був найнижчим за останні 25 років

У 2025 році за межею бідності перебували 41,6% населення України проти 37% роком раніше. Порівняно з довоєнним 2021 роком, коли показник становив 20%, рівень бідності майже подвоївся. Водночас найвищі значення за останні 25 років фіксували у 2001−2002 роках, коли доходи більшості українців були нижчими за фактичний прожитковий мінімум.

Про це повідомляють аналітики видання «Слово і діло».

Рівень бідності населення визначається за допомогою кількох офіційних методик, які враховують доходи, витрати та рівень споживання домогосподарств. Зокрема, до уваги беруть фактичний прожитковий мінімум, поріг якого розраховується на основі вартості мінімального набору продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг. Сім’ї, чиї доходи нижчі за цей показник, вважаються такими, що перебувають за межею бідності.

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Як змінювався рівень бідності у 2001−2025 роках

Згідно з даними НАН і Держстату, найвищий рівень бідності в Україні було зафіксовано у 2001 та 2002 роках — 82,2% та 73,7% відповідно. У 2003 році за межею бідності перебувала понад половина населення в країні — 63,8%.

У 2004 році цей показник скоротився до 48,1%.

У 2005−2006 роках за межею бідності перебувала чверть населення. А от з 2007 по 2014 рівень бідності в Україні був найнижчим за останні 25 років — показник був у межах від 9,7% до 16,1%.

Як змінювався рівень бідності у 2001−2025 роках

Після початку російської агресії у 2014−2015 роках за межею бідності опинився кожен другий українець (51%). У 2017−2018 роках — майже третина населення.

У 2021 році показник зменшився до 20%, однак з початком повномасштабного вторгнення поступово зростав: з 35% до 37% за період з 2022 по 2024 рік.

На четвертий рік великої війни, у 2025 році, рівень бідності в Україні підскочив до 41,6%. За даними соцопитування, яке у вересні поточного року провели соціологи на замовлення «Слово і діло», зараз кожен четвертий українець купує товари першої необхідності в кредит.

Соціальні стандарти в 2026 році

У 2026 році прожитковий мінімум на одну особу становить 3 209 грн на місяць. Такі показники закладені в державному бюджеті на поточний рік. Для різних категорій населення встановлено такі суми:

для працездатних осіб — 3 328 грн;

для людей, які втратили працездатність, зокрема пенсіонерів, — 2 595 грн;

для дітей віком до 6 років — 2 817 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років — 3 512 грн.

Для підтримки сімей із низькими доходами держава передбачає базову соціальну допомогу. Її розмір визначають як різницю між розрахунковою сумою на всіх членів сім’ї та середньомісячним сукупним доходом родини за останні три місяці. Базова величина для розрахунку становить 4 500 грн на місяць.

Повну базову суму у 4 500 грн враховують для першого члена сім’ї, кожної дитини віком до 18 років, а також для людини з інвалідністю I або II групи. Для кожного наступного дорослого члена сім’ї передбачено 70% базової суми 3 150 грн.

Для людей старшого віку, яким бракує страхового стажу, розмір допомоги залежить від кількості років стажу: