Які монети євро можуть коштувати тисячі (фото)

Варто уважніше придивитися до євро в гаманці: деякі монети номіналом 2 євро мають колекційну цінність, яка значно перевищує їх номінал.

Однак важливі лише особливості. Сам по собі незвичайний дизайн не перетворює монету на рідкість, пише Євроньюс

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Від двох євро до 3000

Одним із найвідоміших скарбів є пам’ятна монета Монако номіналом 2 євро, випущена у 2007 році. Вона відзначає 25-ту річницю смерті принцеси Грації Патрісії, колишньої голлівудської акторки Грейс Келлі. Європейський центральний банк оцінює тираж монети лише у 20 001 екземпляр.

Монету можна впізнати за портретом принцеси, назвою країни «MONACO» та роком 2007. Праворуч від зображення знаходиться ім’я художника — «RB BARON».

Експерти оцінюють вартість цієї монети приблизно в 3100 євро.

Однак є велика заковика: її продавали безпосередньо колекціонерам і не випускали в звичайний обіг. Тому знайти таку в решті було б надзвичайно малоймовірно. В принципі, це дійсна монета номіналом 2 євро, яку можна використовувати для платежів, але навряд чи хтось зробив би це навмисно.

Ця пам’ятна монета, дизайн якої розробив Роже Бернар Барон, оцінюється експертами понад 3000 євро.

Помилка робить монету цікавою

Поряд із рідкісними випусками, помилки також можуть збільшити вартість монети, і така знахідка була б більш реалістичною.

Прикладом є так званий удар смаженого яйця: різнокольорова внутрішня частина монети номіналом 1 або 2 євро встановлена ​​неправильно, тому її метал частково втиснутий у зовнішнє кільце. Неправильна форма нагадує смажене яйце.

Так званий удар смаженого яйця на німецькій монеті в 2 євро

Так званий удар смаженого яйця на німецькій монеті в 2 євро: метал з внутрішньої частини потрапляє в зовнішнє кільце.

Також може бути цікавим помітне обертання двох сторін монети одна відносно одної або викарбування штампа на неправильному заготовці. Бізнес-журнал «WirtschaftsWoche» наводить можливі значення до 100 євро за штампи у формі смаженого яйця, до 200 євро за повернуті штампи та до 650 євро за фігури, викарбувані на неправильних заготовках.

Під час виготовлення монет дві різні металеві частини з’єднуються та карбуються під високим тиском. Незважаючи на точну технологію та ретельну перевірку, браковані екземпляри іноді потрапляють в обіг.

У цьому випадку німецька пам’ятна монета номіналом 2 євро «Саксонія-Ангальт» 2021 року була викарбувана на заготовці номіналом 1 євро. В результаті кольори протилежні порівняно зі звичайною монетою номіналом 2 євро: зовнішнє кільце золотистого кольору, внутрішня частина — сріблястого. Зразок також важить лише 7,50 грама замість звичайних 8,50 грама.

Як швидко звичайна монета може перетворитися на нібито сенсацію в інтернеті, ілюструють приклади грецьких монет з маленькою літерою «S» в одній із зірок, які неодноразово пропонуються як цінні помилки карбування, повідомляє zwei-euro.com.

Не поліруйте монету

Якщо ви помітили незвичайну монету, вам слід спочатку визначити країну-емітента, рік та мотив. ЄЦБ документує офіційні пам’ятні випуски номіналом 2 євро на своєму вебсайті.

Якщо ви вважаєте, що знайшли цінний екземпляр, вам слід звернутися до спеціалізованого дилера монет або аукціонного дому для його оцінки.