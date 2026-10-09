Чи варто купувати євро: ризики для ринку та прогноз курсу (відео)

Зараз пара євро/долар перебуває приблизно на рівні $1,18 за євро

Євро в Україні останнім часом помітно подешевшав. Якщо раніше курс на міжбанку наближався до 52 грн за євро, то зараз він перебуває в районі 50−50,6 грн. Це значною мірою пов’язано зі змінами на світовому валютному ринку та рухом пари євро/долар.

Про це розповів фінансовий експерт Олексій Козирев у відео на YouTube-каналі «Мінфін».

Водночас експерт не радить поспішати продавати євро та купувати долари. За його прогнозом, у четвертому кварталі 2026 року пара євро/долар може повернутися до діапазону $1,135−1,165 за євро.

Чому євро зараз перебуває під тиском

Одним із факторів, який впливає на євро, експерт називає ситуацію на Близькому Сході та зростання цін на нафту.

Після заяв Ірану щодо проходження суден через Ормузьку протоку та погроз президента США почати війну ціни на нафту почали зростати. Висока ціна на нафту є інфляційним фактором для світової економіки. Європейський Союз при цьому значною мірою залежить від вартості енергоносіїв, тому подорожчання енергії створює додатковий тиск на європейську економіку та євро.

На думку експерта, якщо ціни на нафту залишатимуться високими, це може вплинути на темпи зростання економіки Німеччини та Євросоюзу загалом.

Проблеми у Франції, Німеччині та інших країнах ЄС

Ще одним фактором тиску на євро експерт називає ситуацію в окремих країнах Євросоюзу.

Зокрема, він звертає увагу на Францію. Там відбувається розпродаж державних облігацій, а їхня дохідність становить близько 4,9% річних. Також у країні тривають протести та є проблеми з бюджетом.

Францію експерт називає одним із «локомотивів» Європейського Союзу. Тому проблеми у Франції, Німеччині, Італії та Іспанії можуть впливати на євро. Окремо він згадує політичну ситуацію в Іспанії та дострокові вибори, які мають відбутися 29 листопада.

Водночас щодо Німеччини ситуація покращилася. Економічні інститути та німецька влада підвищили прогноз зростання ВВП країни у 2026 році з 0,6% до 1,3%.

Що відбувається зі ставками ЄЦБ і ФРС

За словами експерта, якщо ситуація в Європі погіршуватиметься, Європейський центральний банк не матиме можливості суттєво підвищувати процентні ставки. Це, своєю чергою, впливає на привабливість єврових активів для інвесторів.

У США ситуація інша. Експерт вважає, що Федеральна резервна система має більше можливостей для дій. Якщо економічні показники відповідатимуть очікуванням, ФРС може підвищити ставку ще на 0,25 процентного пункту. Це може збільшити інтерес до американських активів та підтримати долар.

Додатковим фактором є те, що нафта переважно продається за долари, тому зростання цін на нафту збільшує попит на американську валюту.

Євро/долар може повернутися до $1,135−1,165

Зараз пара євро/долар перебуває приблизно на рівні $1,18 за євро. Раніше вона опускалася до $1,145, а у 2026 році майже доходила до $1,20. Нинішнє зміцнення долара щодо євро експерт вважає ситуативним.

Він прогнозує, що у четвертому кварталі 2026 року євро/долар може повернутися до діапазону $1,135−1,165.

Що відбувається з курсом в Україні

В Україні роль Національного банку у згладжуванні валютних коливань зросла. Формально гривня прив’язана до долара, однак фактично НБУ працює з бівалютним кошиком — доларом та євро. Регулятор згладжує коливання курсу долара, а через курс євро/долар це впливає і на гривневу вартість євро.

Курс долара на міжбанку протягом значного періоду перебуває в діапазоні близько 44,6−45,15 грн. За словами експерта, критичного стрибка не відбулося значною мірою завдяки валютним інтервенціям НБУ.

Водночас курс євро знизився приблизно з 52 грн до 50−50,6 грн.

Які варіанти має НБУ

Експерт називає два варіанти дій НБУ.

Перший — дозволити долару дещо зміцнитися на українському міжбанку на тлі послаблення євро у світі.

У бюджеті України на 2026 рік середній курс долара закладений на рівні 45,7 грн. Наразі міжбанк перебуває приблизно біля 45 грн, тому є простір у 50−80 копійок для маневру. У такому разі падіння євро в Україні може бути не таким значним, оскільки його курс залежить одночасно від пари євро/долар та курсу долара до гривні.

Другий варіант — утримувати долар приблизно на нинішньому рівні за рахунок значних валютних інтервенцій. Якщо НБУ продовжить утримувати долар на нинішньому рівні, а євро у світі слабшатиме, тоді євро в Україні також може дешевшати.

Чи варто зараз продавати євро

На запитання, чи варто зараз продавати євро та купувати долари, експерт відповідає негативно.

Він не рекомендує поспішати з таким обміном, оскільки нинішнє зміцнення долара до євро вважає ситуативним.

На його думку, у четвертому кварталі 2026 року євро/долар може повернутися до $1,135−1,165.

Яким буде курс до кінця 2026 року

За прогнозом експерта, у четвертому кварталі 2026 року тенденція до послаблення гривні щодо долара та євро продовжиться, але НБУ контролюватиме її масштаби. Курс залишатиметься в межах показників, закладених у бюджеті на 2026 рік.

Максимальний курс долара на міжбанку може становити 45,7 грн, а готівковий долар до 46,5 грн.

Що може відбутися у 2027 році

У проєкті бюджету на 2027 рік середній курс долара закладено на рівні 47,1 грн, а на кінець року — 48,3 грн.

Водночас бізнес та експерти оцінюють перспективи песимістичніше. У разі затримки міжнародної допомоги курс може становити 49−50 грн за долар.

Грудень може стати найскладнішим періодом

Найскладнішим для гривні експерт вважає грудень 2026 року.

На цей період припадатиме збільшення бюджетних видатків, зокрема на оборону та соціальні потреби. Крім того, залишатиметься невизначеність щодо міжнародного фінансування України у 2027 році.

У такій ситуації у влади може виникнути бажання дозволити гривні послабитися. Водночас НБУ має інструменти для контролю масштабу цього послаблення.

Попит на готівковий євро може зрости

У листопаді та грудні експерт очікує збільшення імпорту готівкового євро в Україну. Якщо євро залишатиметься відносно дешевим, населення може активніше купувати його замість долара, який коштуватиме дорожче.

Наразі близько 70−75% операцій на готівковому валютному ринку припадає на долар, а 25−30% на євро та інші валюти.

На четвертий квартал 2026 року експерт прогнозує імпорт банками $1,6−2,2 млрд готівкового долара та €380−620 млн готівкового євро.

За його словами, якщо населення активніше купуватиме дешевший євро, банкам знадобиться більше готівкової європейської валюти.