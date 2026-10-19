НБУ спростив правила вивезення готівки за кордон: які документи потрібні

Національний банк України уточнив, які документи громадяни можуть використовувати для підтвердження походження готівки під час її вивезення за кордон на суму понад €10 000 в еквіваленті. Зокрема, для підтвердження зняття коштів тепер достатньо виписки про рух грошей за власним банківським рахунком.

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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Які документи потрібні для вивезення готівки

Як повідомила Державна митна служба, тепер виписки про рух коштів за власним банківським рахунком достатньо для підтвердження зняття готівки. Додаткові касові документи не потрібні.

Як підтвердження також можуть використовуватися:

платіжна інструкція на видачу готівки;

чек банкомата, квитанція платіжного терміналу (або сліп);

квитанція про здійснення валютно-обмінної операції.

За яких умов документи підтверджують зняття коштів

Для використання документів під час вивезення готівки за кордон діють такі умови:

документи про зняття готівки чинні протягом 90 календарних днів;

підтверджується лише зняття коштів власником із власних рахунків у банках України;

якщо кошти з рахунку зняв представник за довіреністю, він не може використати відповідні документи для підтвердження під час вивезення цих грошей за кордон.

Вимога письмового декларування готівки понад еквівалент 10 тисяч євро залишається чинною.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що продаж квартири з подальшим вивезенням коштів за кордон — складний процес, який потребує правильного підходу. Існує три способи вивезення коштів за кордон після продажу квартири:

1. Банківський переказ. Це найпрозоріший спосіб, можливий через відкриття валютного рахунку. Надайте документи про джерело походження коштів (договір купівлі-продажу, податкова декларація) та здійсніть переказ, дотримуючись валютного регулювання.

2. Вивезення готівки. У цьому способі є деякі обмеження. Зокрема, готівку до €10 тис. можна вивозити без декларування. Якщо ж сума більша, її потрібно обовʼязково задекларувати. Щоб це зробити, підготуйте договір, квитанції про сплату податків.