Продаж квартири: як вивезти кошти за кордон — Finance.ua
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Продаж квартири: як вивезти кошти за кордон

Особисті фінанси
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Продаж квартири: як вивезти кошти за кордон
Продаж квартири: як вивезти кошти за кордон
Продаж квартири з подальшим вивезенням коштів за кордон — складний процес, який потребує правильного підходу. Це не лише про угоду, а й про податки, декларування та дотримання валютного законодавства.
Про те, як вивезти гроші за кордон після продажу квартири, розповідає адвокатка Юлія Панасюк.

Як підготуватися до продажу

Перш за все, потрібно правильно оформити договір купівлі-продажу. Обовʼязковою вимогою законодавства є нотаріальне посвідчення договору.
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Адвокатка зауважує, у договорі варто вказати реальну суму угоди, адже це впливає на податкові зобов’язання.
Слід також памʼятати про прозоре оформлення платежу. Безготівковий платіж через банк гарантує підтвердження легальності коштів.
Що стосується податків, потрібно сплатити: 5% військового збору та 18% ПДФО, якщо житло перебувало у власності менше трьох років.
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Як задекларувати дохід

Після продажу квартири необхідно подати щорічну податкову декларацію — це полегшить доведення легальності походження коштів для іноземних банків.
Для декларування вам знадобляться такі документи:
  • копія договору купівлі-продажу;
  • довідка про сплату податків;
  • може знадобитися довідка про оцінку майна.

Як вивезти кошти за кордон

Існує три способи вивезення коштів за кордон після продажу квартири.
1. Банківський переказ. Це найпрозоріший спосіб, можливий через відкриття валютного рахунку.
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Надайте документи про джерело походження коштів (договір купівлі-продажу, податкова декларація) та здійсніть переказ, дотримуючись валютного регулювання.
2. Вивезення готівки. У цьому способі є деякі обмеження. Зокрема, готівку до €10 тис. можна вивозити без декларування.
Якщо ж сума більша, її потрібно обовʼязково задекларувати. Щоб це зробити, підготуйте договір, квитанції про сплату податків.
3. Іноземний банківський рахунок. Підходить для зберігання або подальших інвестицій. Необхідно надати підтверджуючі документи та дотримуватися правил країни, де відкривається рахунок.
За матеріалами:
Finance.ua
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