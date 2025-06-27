Який бюджет українці виділяють на купівлю житла у 2025 році (інфографіка) — Finance.ua

Який бюджет українці виділяють на купівлю житла у 2025 році (інфографіка) Сьогодні 08:00 — Нерухомість

Який бюджет українці виділяють на купівлю житла у 2025 році (інфографіка)

Найпоширеніша мета для купівлі житла серед опитаних українців, користувачів маркетплейсу DIM. RIA:

змінити орендоване житло на власне (42%).

змінити місце проживання (33%).

Про це пише країнський маркетплейс перевіреної нерухомості DIM.RIA , який провів опитування аудиторії, в якому взяли участь понад 1500 українців.

Мета дослідження

З’ясувати плани, пріоритети та бюджети українців у сфері купівлі та оренди житла. Результати показали, що у 2025 році середній бюджет на придбання нерухомості знизився, тоді як орендарі, навпаки, готові витрачати більше.

Найбільший попит мають квартири на вторинному ринку.

Також користувачі розглядають приватні будинки від власників. Новобудови (як квартири, так і будинки) посідають третю та четверту позиції за популярністю. Найменше інтересу викликають смарт-квартири.

Середній бюджет

Українці готові витратити на купівлю житла у 2025 році або на рівні попереднього року, або трохи нижчий бюджет.

Зараз найбільшою є частка тих, хто планує витратити від $30 до $50 тис. Впродовж останнього року зменшилась кількість людей, які планують купити житло за понад $50 тис.

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