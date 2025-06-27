Який бюджет українці виділяють на купівлю житла у 2025 році (інфографіка) — Finance.ua
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Який бюджет українці виділяють на купівлю житла у 2025 році (інфографіка)

Нерухомість
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Який бюджет українці виділяють на купівлю житла у 2025 році (інфографіка)
Який бюджет українці виділяють на купівлю житла у 2025 році (інфографіка)
Найпоширеніша мета для купівлі житла серед опитаних українців, користувачів маркетплейсу DIM. RIA:
  • змінити орендоване житло на власне (42%).
  • змінити місце проживання (33%).
Про це пише країнський маркетплейс перевіреної нерухомості DIM.RIA, який провів опитування аудиторії, в якому взяли участь понад 1500 українців.
Мета дослідження
З’ясувати плани, пріоритети та бюджети українців у сфері купівлі та оренди житла. Результати показали, що у 2025 році середній бюджет на придбання нерухомості знизився, тоді як орендарі, навпаки, готові витрачати більше.
Який бюджет українці виділяють на купівлю житла у 2025 році (інфографіка)
Найбільший попит мають квартири на вторинному ринку.
Також користувачі розглядають приватні будинки від власників. Новобудови (як квартири, так і будинки) посідають третю та четверту позиції за популярністю. Найменше інтересу викликають смарт-квартири.
Який бюджет українці виділяють на купівлю житла у 2025 році (інфографіка)

Середній бюджет

Українці готові витратити на купівлю житла у 2025 році або на рівні попереднього року, або трохи нижчий бюджет.
Зараз найбільшою є частка тих, хто планує витратити від $30 до $50 тис. Впродовж останнього року зменшилась кількість людей, які планують купити житло за понад $50 тис.
Який бюджет українці виділяють на купівлю житла у 2025 році (інфографіка)
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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