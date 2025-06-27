Як змінився бюджет українців на оренду житла (інфографіка) — Finance.ua
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Як змінився бюджет українців на оренду житла (інфографіка)

Нерухомість
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Як змінився бюджет українців на оренду житла (інфографіка)
Як змінився бюджет українців на оренду житла (інфографіка)
Основна причина для пошуку орендованого житла для українців -це зміна міста або району проживання. Лідером є квартири на вторинці.
Наступними серед варіантів для оренди є новобудови та смарт-квартири.
Про це пише український маркетплейс перевіреної нерухомості DIM. RIA, який провів опитування аудиторії, в якому взяли участь понад 1500 українців.
Як змінився бюджет українців на оренду житла (інфографіка)

Ціна

Найбільше опитаних прагнуть знайти житло вартістю до 10 тис. грн на місяць.
Як змінився бюджет українців на оренду житла (інфографіка)
Однак значна частина збільшила свій бюджет на орендну плату до 15 тис. грн. Водночас 67% респондентів зазначають, що знайти житло у межах бажаного бюджету складно.
Як змінився бюджет українців на оренду житла (інфографіка)

Пріоритети

Серед пріоритетів, за якими українці обирають житло для купівлі, на перший план виходять доступна ціна, стан об’єкта, площа та зручність розташування.
Як змінився бюджет українців на оренду житла (інфографіка)
Готовність співпрацювати з рієлторами в 2025 році зросла. Особливо це стосується покупців житла — вони частіше залучають фахівців для супроводу угоди. Орендарі ж переважно прагнуть шукати житло самостійно.
Як змінився бюджет українців на оренду житла (інфографіка)
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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