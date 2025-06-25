Чи готові українці купувати житло і скільки планують витратити — дослідження Сьогодні 21:03 — Нерухомість

Чи готові українці купувати житло і скільки планують витратити — дослідження

Експерти OLX Нерухомість розповіли, чи готові українці купувати нерухомість і за які суми.

Плани щодо купівлі житла

62% українців планують або розглядають купівлю нерухомості у найближчі 5 років, 32% - навпаки, не планують, 21% точно має такі плани, ще 6% схиляються до оренди.

Інфографіка: OLX

Найпопулярніші типи житла, які розглядають для купівлі — квартира (61%), далі — приватний будинок (48%) і котеджі або таунхауси (13%).

Понад половина респондентів розглядають як новобудови, так і «вторинку» (61%), 24% орієнтуються лише на вторинне житло, а 14% розглядають виключно нове житло.

Інфографіка: OLX

Половина респондентів (50%) зазначають, що частота атак рф суттєво впливає на їхні плани щодо придбання нерухомості. Ще 31% відчувають частковий вплив, і лише 19% заявили, що це не впливає на їхні рішення.

Найважливіші фактори та критерії під час ухвалення рішення

Найважливішими факторами під час ухвалення рішення про купівлю житла українці називають стабільність доходів та економічні прогнози (49%), ситуацію на фронті й безпекові ризики (45%) та рівень цін на ринку нерухомості (42%). Менше впливають міжнародна допомога Україні (9%) та інші чинники (7%).

Ключові критерії при виборі:

ціна (79%);

площа та кількість кімнат (по 74%);

район (71%);

інфраструктура (69%).

Інфографіка: OLX

Також зростає значення безпеки й автономності: 69% звертають увагу на поверх, 63% — на джерела живлення, 61% — на автономне опалення, 60% — на наявність укриття.

Скільки коштів готові витратити

Бюджети, на які розраховують українці:

44% планують витратити на купівлю житла до $30 000;

35% — у межах $30 000−60 000;

17% — від $60 000 до $150 000;

на суми понад $150 000 орієнтуються лише 4%.

Інфографіка: OLX

Щодо оплати послуг рієлтора — 37% згодні платити 1−2% від вартості угоди, 22% — менше 1%, і 4% — не готові платити взагалі.

Причини купівлі житла

Основними мотивами купівлі житла є: зміна житлових умов (47%), бажання жити окремо (45%), ще 19% хочуть ознайомитись із наявними пропозиціями на майбутнє, 18% — інвестують у нерухомість.

Переїзд через роботу або навчання стали причиною для 8%, а вплив війни — для 7%.

Житло в кредит

Попит на житло в кредит залишається невизначеним: 59% ще не вирішили із готовністю на таке рішення, 36% точно не розглядають таку можливість, 23% — скоріше за все не розглядають, а 9% — точно готові до купівлі нерухомості у кредит.

Інфографіка: OLX

Серед переваг такого рішення називають можливість не накопичувати довго (59%), доступ до державних пільгових програм (44%) та фіксовані платежі (42%). Також 33% цінують фіксацію виплат у гривні, 25% — можливість сплачувати поступово, 23% — вигідні умови кредитування. Програма «єОселя» виглядає перспективно — 25% серед тих, хто розглядає кредит, планують скористатися саме нею.

Для 76% українців прийнятною є річна ставка кредитування до 5%. Ще 18% погодилися б на 6−8%, і лише 6% — на ставки від 9% і вище.

Нагадаємо, за даними OLX Нерухомість, Чернігів очолив рейтинг міст із найбільшим зростанням медіанної вартості однокімнатних квартир із 2021 року — вторинне житло тут подорожчало на 83% (з 662 тис. грн до 1,2 млн грн).

Така динаміка може здивувати, адже місто досить довго було зоною підвищеного ризику. Проте наразі спостерігається поступове відновлення інтересу до місцевого ринку нерухомості, що й сприяло зростанню цін.

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