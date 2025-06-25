Чернігів і Тернопіль випередили Київ за зростанням цін на квартири — Finance.ua

Чернігів і Тернопіль випередили Київ за зростанням цін на квартири Сьогодні 08:02 — Нерухомість

Чернігів і Тернопіль випередили Київ за зростанням цін на квартири

Чернігів очолив рейтинг міст із найбільшим зростанням медіанної вартості однокімнатних квартир із 2021 року — вторинне житло тут подорожчало на 83% (з 662 тис. грн до 1,2 млн грн). Така динаміка може здивувати, адже місто досить довго було зоною підвищеного ризику. Проте наразі спостерігається поступове відновлення інтересу до місцевого ринку нерухомості, що й сприяло зростанню цін.

Про це свідчать дані OLX Нерухомість, де порівнюють ціни на купівлю 1-кімнатної квартири на вторинному ринку за травень 2025 року та травень 2021 року.

Тернопіль — посів друге місце із приростом у 82%: від 907 тис. до 1,65 млн грн.

Вартість житла у Вінниці теж зросла суттєво на 73%: від 1,2 млн до 1,9 млн грн.

Далі за темпами подорожчання медіанної вартості на купівлю 1-кімнатної квартири на вторинному ринку йдуть:

Житомир: +58% (з 1 млн до 1,6 млн грн);

Івано-Франківськ: +56% (з 1,1 млн до 1,9 млн грн).

Міста зі стабільним, але не рекордним зростанням

Ціни на однокімнатні квартири впевнено зросли в багатьох містах. У Рівному з 1 млн до 1,5 млн грн (зростання на 49%), в Одесі — з 1,09 млн до 1,6 млн грн (47%). Столиця, попри високі ціни, «зросла в ціні» на 42% — з 2,1 млн до 3,1 млн грн.

На рівні 41% зростання показали одразу два міста — Кропивницький (від 707 тис. до 1 млн грн) та Ужгород (від 1,2 млн до 1,7 млн грн). У Чернівцях і Луцьку вартість піднялася на 37%: з 1,1 млн до 1,5 млн грн та з 1,2 млн до 1,6 млн грн відповідно. У Харкові, попри близькість до лінії фронту, зростання склало 33%: від 650 тис. грн до 871 тис. грн.

У Хмельницькому зростання склало 31% — з 994 тис. до 1,3 млн грн. Черкаси додали 28% (з 1,2 млн до 1,5 млн грн). Львів, хоч і залишився одним із найдорожчих міст, показав найнижчий приріст у цій групі — 25%: з 1,8 млн до 2,2 млн грн.

Міста, де ціни майже не змінились, або знизились

Незначне зростання ціни на купівлю 1-кімнатної квартири відбулось у Сумах та Полтаві 5% (з 689 тис. до 725 тис.) та 7% (з 1,19 млн до 1,2 млн грн) відповідно.

Падіння відбулось очікувано в містах, які наближені до лінії фронту:

Херсон -16% (із 716 до 608 тис. грн);

Запоріжжя -13% (із 777 тис. до 671 тис. грн);

Миколаїв -6% (із 797 тис. до 748 тис. грн);

Дніпро: -5% (із 1,1 млн до 1, 07 млн грн).

Читайте також В Україні запустять цифрову платформу для розв’язання житлових проблем

Отже, житло в Україні з 2021 року дорожчало нерівномірно. Найбільші темпи зростання зафіксовані у тих містах, які мешканці обирали як альтернативу Києву після початку повномасштабного вторгнення. Захід і Центр показали найвищу динаміку, тоді як прифронтові регіони — логічне просідання.

Раніше ми повідомляли, що середня вартість однокімнатної квартири у Києві становить 65 тисяч доларів, а подекуди у передмісті таке ж житло можна купити за майже втричі нижчою ціною.

borgexpert За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.