Скільки коштують квартири у передмісті Києва і де найдешевше — Finance.ua

Скільки коштують квартири у передмісті Києва і де найдешевше Сьогодні 09:07 — Нерухомість

Скільки коштують квартири у передмісті Києва і де найдешевше

Середня вартість однокімнатної квартири у Києві становить 65 тисяч доларів, а подекуди у передмісті таке ж житло можна купити майже за втричі нижчою ціною.

Про це свідчать дані ЛУН

Де найдешевше

Найнижчі ціни на вторинному ринку у містах-супутниках Києва — у Гостомелі. В середньому там однокімнатні квартири коштують 26 тисяч доларів, двокімнатні — 45 200 доларів, трикімнатні — 64 500 доларів.

Трішки дорожче житло у Бучі. Там однокімнатні квартири продають за 34 500 доларів, двокімнатні — 52 300 доларів, трикімнатні — 79 тисяч доларів.

Ірпінь також входить у трійку міст під Києвом із найдешевшою нерухомістю. Однокімнатні квартири тут коштують 37 тисяч доларів, двокімнатні — 56 тисяч доларів, трикімнатні — 66 800 доларів.

У Вишневому, Броварах та Вишгороді майже однакові ціни на нерухомість.

Однокімнатні квартири коштують 43 тисячі, 44 500 та 45 тисяч доларів, відповідно.

Двокімнатні квартири у Вишневому і Броварах продають за 63 та 64 тисячі доларів, а от у Вишгороді — за 55 300 доларів.

Ціни на трикімнатні квартири у цих містечках становлять 72−74 тисячі доларів.

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Найдорожче у передмісті Києва житло Софіївській та Петропавлівській Борщагівках. Однокімнатні квартири продають за 48 тисяч та 52 тисячі доларів, відповідно. Ціни тут вищі, ніж у столичному Деснянському районі.

Двокімнатні квартири коштують 74 400 та 76 тисяч доларів, трикімнатні — 100 та 98 900 доларів, відповідно.

Зазначимо, питання «як накопичити на квартиру?» залишається особливо актуальним через зростання вартості житла та нестабільний рівень заробітних плат у багатьох регіонах України. Що впливає на час накопичення для купівлі свого житла, скільки треба для цього працювати та як це пришвидшити — проаналізували у статті за посиланням.

Довідка Finance.ua:

за даними Dim. Ria, попри війну та загальну економічну нестабільність, інтерес українців до купівлі житла не знижується. На ринку нерухомості спостерігається стабільне зростання цін як на первинці, так і на вторинці. Попит залишається доволі активним, особливо у великих містах та безпечніших регіонах. Детальніше про ціни на житло у новобудовах та на вторинці читайте тут;

цікаво, що українці змінили модель покупки нерухомості. Тепер середній термін ухвалення рішення про купівлю квартири зріс до 67 днів — проти 21 дня у 2021-му.

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