Скільки коштують квартири в Україні у травні 2025 року (інфографіка) — Finance.ua

Скільки коштують квартири в Україні у травні 2025 року (інфографіка) Сьогодні 09:04 — Нерухомість

Скільки коштують квартири в Україні у травні 2025 року (інфографіка)

Попри війну та загальну економічну нестабільність, інтерес українців до купівлі житла не знижується. На ринку нерухомості спостерігається стабільне зростання цін як на первинці, так і на вторинці. Попит залишається доволі активним, особливо у великих містах та безпечніших регіонах.

Із посиланням на Dim.Ria розповідаємо, скільки коштує придбати квартиру в Україні на первинці і вторинці у травні 2025 року.

Первинний ринок

Ціни на первинці

Переважно цінники на житло у новобудовах продовжують зростати. Найбільше вони зросли у Чернігівській (+8%), Житомирській (+8%) та Київській (+6%) областях. Лише Кіровоградщина показала зниження — у середньому на 5%.

Серед найдорожчих регіонів за середніми цінами:

Київ — середня ціна за нерухомість у новобуді тут — $1 409/м²;

Закарпатська обл. — $1 128/м²;

Львівська обл. — $1 127/м².

Також недешевими цінниками у травні вирізняються Дніпропетровська та Кіровоградська області — там забудовники просять по $1 113 та $1 012 за «квадрат».

І вже стабільно — найдешевші метри у новобудовах — у прифронтових регіонах: Запорізькій ($513), Сумській ($533), Миколаївській ($711) областях.

Аналітики зафіксували, що українці почали активніше цікавитися новобудовами у Тернопільській області (+22% у порівнянні з квітнем). Водночас попит знизився в Сумській (-25%) та Дніпропетровській (-17%) областях.

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У травні 77% відділів продажу новобудов продовжували працювати — показник залишився на рівні попереднього місяця. За цей період в експлуатацію здали чотири нові об’єкти (п'ять секцій): два — у Львівській області, по одному — в Київській та Закарпатській.

Найбільше зданих будинків у співвідношенні до всіх новобудов зафіксували в Рівненській області (62%), Запорізькій (56%) та Одеській (54%).

А що на вторинці

Найбільша кількість оголошень про продаж вторинного житла у травні надходила з Волинської, Рівненської та Миколаївської областей.

Натомість у Кіровоградській та Чернігівській областях кількість оголошень про продаж квартир на вторинці впав на понад 30%.

Ціни на вторинці

За даними маркетплейсу Dim. Ria, у травні середня ціна на однокімнатні квартири зросла в більшості областей України.

Де найдешевше житло в Україні? Найпомітніше зростання — у Херсонській області: +16%. Попри це, регіон залишається найдешевшим за вартістю такого житла — у середньому за однокімнатку тут просять $18 808.

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Також до найдешевших регіонів за вартістю квартир аналітики відносять прифронтові Запорізьку ($20 419), Миколаївську ($22 288), Сумську ($24 468) та Харківську ($27 094) області.

Найдорожче житло — стабільно у столиці: вартість однокімнатної квартири в Києві сягає $92,4 тис.

У розрізі районів — Печерський залишається найдорожчим (майже $132 тис.), а Деснянський — найдоступнішим ($45 тис.).

Щодо попиту на вторинне житло, у Dim. Ria фіксують збільшення зацікавленості від покупців у Хмельницькій, Одеській та Волинській областях.

Співвідношення кількості оголошень про купівлю до кількості відгуків на них у травні в Києві склало 1:3, менший показник лише на Одещині — 1:2. У Вінницькій області вона становить 1:18, Тернопільській — 1:16, Миколаївській — 1:15.

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