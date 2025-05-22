Які ризики інвестицій у нерухомість у невеликих містах України — Finance.ua

Які ризики інвестицій у нерухомість у невеликих містах України Сьогодні 08:33 — Особисті фінанси

Які ризики інвестицій у нерухомість у невеликих містах України

Інвестування в будь-яку нерухомість має ризики. Нестабільність ринку, конкуренція, зміна фокуса привабливості вкладень на інший регіон… Причин зменшення попиту на квартири чи будинки в будь-якому місті може бути безліч. Тож, обережність потрібна. І конкуренцію, звісно, слід враховувати.

Про це йдеться у статті Finance.ua.

Якщо вирішили брати фокус саме на інвестування, на отримання заробітку від використання придбаного житла, слід дізнаватися про тих, хто буде працювати поруч в схожій ніші. Це важливо. Це підвищить шанси на те, що вкладення себе виправдає.

Для розуміння сказаного наведемо приклад ситуації, що трапилася в Мукачево.

Олександр релокував сюди власний бізнес з Донецької області. Спочатку житло обрав для оренди. З часом, коли зрозумів, що все надовго, почав визначатися з варіантом для постійного проживання. Проаналізував кілька пропозицій та вирішив брати на наявні кошти дві квартири в сучасному житловому комплексі в доволі перспективному районі. Спочатку він просто хотів, щоб не було вільних грошей. Паралельно думав над тим, які вигоди можна отримати, як та на чому заробити.

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І ось під час підбору та аналізу житла він почав звертати увагу на суттєву різницю серед наявних пропозицій.

Йшлося не про вартість квадратного метра. А більше про попит. Між спальним районом та центром відмінності були в цьому сенсі суттєві. І ціна на схожі за площею та якістю пропозиції теж значно відрізнялася. Тож, він вирішив:

в спальному районі взяти невелику квартиру для себе особисто;

неподалік від Мукачівського замку купити нерухомість для передавання в оренду. Туристів тут завжди багато, тож на оренду житла в районі попит він очікував відповідний.

Дуже захопився. Практично щодня переглядав оголошення від тих, хто пропонував житло в оренду, від тих, хто шукав такі можливості. Вивчав ціни, порівнював, будував плани… А потім звернув увагу на те, що номери в оголошеннях про житло, яке він брав собі за приклад для розрахунків, схожі. Почав дізнаватися, чого так, і зрозумів, що це працює агенція, що це не приватні оголошення.

І добре, що він не встиг купити квартиру для подальшого передавання її в оренду в такому районі. Агенція — суттєвий конкурент. У ній не просто дають змогу винайняти житло на певний термін, а ще й пропонують конкурентоспроможні ціни, забезпечують професійне управління орендою.

Тобто, зреагував Олександр вчасно. У результаті він зміг підшукати собі потрібне. Квартира, в якій зараз проживає, за рік здорожчала на 12%. Вартість нерухомості, обраної для оренди, збільшилась приблизно на такий же відсоток, але ще й орендна плата йому дохід принесла. За добу він брав 800 грн. За рік винаймали її приблизно на 200 діб. Тож, вийшло 160 тис. грн доходу лише протягом першого року. Так, приблизно 30−40% треба від цієї суми мінусувати, бо є комунальні послуги, ремонтні роботи, витрати на наведення ладу. Якщо ж вільні гроші з зазначеної суми ще й на депозит покласти, отриманий показник збільшиться додатково. Тобто, вигода беззаперечна. Але діяти треба без поспіху, з розумом. Та починати все в повній впевненості в наявності вільного часу на керування такою справою.

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Наступний приклад із Черкас. Родина Ольги та Миколи місцева. Коли отримали в спадщину від батьків будинок в іншому регіоні, продали його, до отриманих грошей трохи додали та придбали невелику однокімнатну квартиру в новій висотці неподалік Дніпра. Краєвиди на річку з вікна відкриваються відмінні. Інфраструктура в районі чудова. Самі більш звикли до спокійного ритму життя, тож перебиратися в центр міста не збирались. А ось в оренду придбану квартиру стали пропонувати. І від охочих просто не було та немає відбою.

Була можливість передати в довготривалу оренду. Але прибуток на такому варіанті на рік може становити не більше 12−15%. З короткотривалої показники сягають 18−23% та вище. Звісно, уваги та сил треба також більше. Бо кожного мешканця треба більш менш перевірити, заселити, потім проконтролювати виїзд тощо. Родина має власний невеликий бізнес, вільний час на спілкування з орендарями родина має, тож це для них не проблема.

Детальніше про те, чи вигідно інвестувати в житло у невеликих містах України, читайте у статті за посиланням.

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