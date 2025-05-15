Скільки коштує орендувати квартиру у Львові — Finance.ua

Скільки коштує орендувати квартиру у Львові Сьогодні 20:20 — Особисті фінанси

Скільки коштує орендувати квартиру у Львові

У Львові середня зарплата — 25 тис. грн. Водночас оренда однокімнатної квартири коштує в середньому 17 тис. грн. Двокімнатна квартира коштує 20 тис. грн на місяць. Щоб зняти трикімнатну, доведеться викласти близько 23 тис. грн.

Про це сказано в статті Finance.ua «У якому великому місті України сьогодні найдешевше орендувати квартиру».

Тож, на оренду однокімнатної квартири піде приблизно 68% від зарплати. Водночас в пари оренда квартири забиратиме 34% доходу.

Орендувати житло у Львові дорого. Так, менше половини середньої зарплати на оренду однокімнатної квартири витрачають водії-міжнародники (27%), рієлтори (33%), торгові представники та водії (48%). Щоб орендувати «однушку», бариста, офіс-менеджерам, адміністраторам, касирам потрібно віддавати майже 80% зарплати, медсестрам — 84%, няням — 88%, прибиральницям — 119%.

Нагадаємо, за даними ЛУН, станом на початок квітня 2025 року зростання орендних ставок в країні трішки пригальмувало. Майже у всіх регіонах спостерігалось зниження середньої ціни оренди у піврічній ретроспективі. Зокрема, вартість оренди 1-кімнатної квартири знизилась на 3% у Києві та Ужгороді, на 7% - у Львові та Івано-Франківську, на 12% - у Одесі, Рівному та Дніпрі.

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За даними Dim. Ria, березень приніс ринку оренди незначний спад цін на оренду у половині областей України, зокрема у Полтавській та Чернівецькій областях: -8−10% порівняно з лютим.

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