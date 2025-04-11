Де в Україні найдоступніша оренда житла (інфографіка) — Finance.ua

Де в Україні найдоступніша оренда житла (інфографіка) Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Де в Україні найдоступніша оренда житла (інфографіка)

Зростання цін на оренду трішки пригальмувало. Найвищі орендні ставки в Києві, Львові та Ужгороді. Співвідношення середньої місцевої заробітної плати до середньої орендної ставки знизилось майже в усіх регіонах країни — тобто винаймати квартири стало дешевше.

Про це свідчить щоквартальний звіт ринку нерухомості від ЛУН

Середні ціни

Станом на початок квітня 2025 року зростання орендних ставок в країні трішки пригальмувало. Майже у всіх регіонах спостерігалось зниження середньої ціни оренди у піврічній ретроспективі. Зокрема, вартість оренди 1-кімнатної квартири знизилась на 3% у Києві та Ужгороді, на 7% - у Львові та Івано-Франківську, на 12% - у Одесі, Рівному та Дніпрі.

Інфографіка: ЛУН

В сегменті 2-кімнатних квартир найбільше зниження орендних ставок за пів року було зафіксоване в Дніпрі (-17%) та Одесі (-14%). А ось столиця навпаки продемонструвала підвищення середньої вартості оренди 2-кімнатних квартир на 4%.

Інфографіка: ЛУН

Інфографіка: ЛУН

Найдорожчими містами для оренди залишаються Київ, Львів та Ужгород. Показово, що в сегменті 1-кімнатних квартир Київ по середній вартості оренди (17 тис. грн за місяць) посідає друге місце в цьому рейтингу, поступившись Ужгороду (18,2 тис. грн) та випередивши Львів (16,7 тис. грн). А ось в сегменті 2- та 3-кімнатних квартир орендні ставки в столиці набагато вищі за львівські та ужгородські. В Києві 2-кімнатну квартиру винаймають в середньому за 27 тис. грн на місяць, а 3-кімнатну — за 43,2 тис. грн на місяць. У Львові за аналогічні квартири доведеться, в середньому, сплачувати 20 тис. грн та 23 тис. грн відповідно, а в Ужгороді — 20,9 тис. грн та 25,1 тис. грн відповідно.

Середній відсоток заробітної плати, який іде на оренду

Варто відзначити, що за останні пів року винаймати житло в Україні стало трішки доступніше: співвідношення середньої заробітної плати в регіоні до середньої орендної ставки знизилось майже в усіх містах країни.

Проте говорити про те, що «середній працюючий українець» може самотужки орендувати 1-кімнатну квартиру в більш-менш безпечних західних та центральних регіонах країни, поки що зарано, адже майже у всіх них оренда коштуватиме 50% та більше середнього заробітку. Виняток — Черкаси та Хмельницький, в них оренда середньої 1-кімнатної квартири коштуватиме хоч і на не набагато, але все ж таки менше половини середнього заробітку.

Інфографіка: ЛУН

Варто зауважити, що в регіонах, ближчих до бойових дій, співвідношення зарплати та вартості оренди 1-кімнатних квартир значно нижче. Зокрема, в найбільш обстрілюваних Харкові, Запоріжжі, Миколаєві та Одесі на оренду вистачить 19−39% середнього заробітку — хоча в Дніпрі за оренду 1-кімнатної все ж таки доведеться віддавати майже половину (46%) середнього заробітку.

Оренда в столиці

Щодо столиці, то в 1 кварталі 2025 року найактивніше зростали орендні ставки на 2- та 3-кімнатні квартири. З початку року середня вартість їх оренди додала більше 3 тис. грн і досягла 27 тис. грн для 2-кімнатних та 43,2 тис. грн для 3-кімнатних. А ось середня орендна ставка для 1-кімнатних квартир з початку року не змінилась і становить 17 тис. грн — хоча в лютому вона трішки «просідала».

Інфографіка: ЛУН

Проте найбільш поширена ціна оренди квартир трішки відрізняється від середньої. Зокрема, серед 1-кімнатних квартир найбільший вибір варіантів представлений в діапазоні 14−16 тис. грн на місяць, в сегменті 2-кімнатних — 10−20 тис. грн на місяць, а в сегменті 3-кімнатних — 15−25 тис. грн на місяць.

Найдешевші квартири для оренди в столиці варто шукати в Деснянському районі — в середньому, вартість 1-кімнатної тут становить 9 тис. грн на місяць. Найдорожчі варіанти, традиційно, розташовані в центральних районах міста. На початок 2 кварталу середня вартість оренди 1-кімнатної квартири в Печерському районі становить 37,6 тис. грн, а в Шевченківському — 23 тис. грн на місяць.

Інфографіка: ЛУН

Незважаючи на зростання вартості оренди, попит на квартири зростає. Якщо в січні та лютому квартира в столиці, в середньому, здавалась за тиждень, то в березні вона знаходила орендаря за 6 днів.

Щодо платоспроможності орендарів, то за підсумками 1 кварталу 2025 року, на оренду столичної 1-кімнатної квартири витрачається 62% середнього заробітку в регіоні.

Інфографіка: ЛУН

Але автослюсарям, головбухам, маркетологам, водіям та менеджерам оренда доступніша — представники цих спеціальностей витрачають на оренду 1-кімнатної квартири в середньому 36−49% власного заробітку.

Інфографіка: ЛУН

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