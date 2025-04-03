Як змінилися ціни на оренду квартир в Україні у березні (інфографіка) — Finance.ua

Як змінилися ціни на оренду квартир в Україні у березні (інфографіка) Сьогодні 11:01 — Нерухомість

Як змінилися ціни на оренду квартир в Україні у березні (інфографіка)

Аналітичний центр українського маркетплейса нерухомості Dim.Ria дослідив динаміку попиту та пропозиції оренди житла в Україні, а також тенденції у цінах на орендоване житло по Україні.

Ціна

Березень приніс ринку оренди незначний спад цін на оренду у половині областей України, зокрема у Полтавській та Чернівецькій областях: -8−10% порівняно з лютим.

Найдорожчим для оренди залишається Київ, де власники у середньому хочуть отримати 17 700 грн за однокімнатну квартиру.

Також до трійки найдорожчих увійшли Волинська та Львівська області, де середня ціна оренди однокімнатки 13 979 та 13 914 грн відповідно.

Якщо говорити про вартість оренди у столиці, то найнижчі ціни по Києву можна знайти у таких районах:

Деснянський — в середньому 10 100 грн за однокімнатну квартиру;

Святошинський — 15 023 грн;

Дніпровський — 16 350 грн.

Найдорожчим районом залишається Печерський з середньою ціною оренди за місяць 24 800 грн.

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Попит і пропозиція

На ринку оренди у березні кількість нових пропозицій житла зростала у Закарпатській, Київській, Миколаївській, Хмельницькій та Харківській областях. У столиці власники опублікували дещо менше нових пропозицій порівняно з лютим.

У березні користувачі менш активно шукали житло для оренди порівняно з лютим. Побільшало пошукових запитів на Сумщині, Кіровоградщині, Одещині та Львівщині, а найбільший відтік відбувся у Закарпатській, Житомирській та Тернопільській областях.

Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у березні в Києві склало 1:3, але в більшості областей ці показники відрізняються в десятки разів.

Довідка Finance.ua:

Витрати українців на оренду житла суттєво різняться залежно від міста, доходів та вартості оренди. Як свідчить дослідження OLX, найдорожче орендувати житло в Ужгороді, Львові та Києві. Жителі Ужгорода витрачають найбільше коштів — 75% доходу йде на оренду, оскільки медіанна вартість житла становить 16 900 грн при зарплаті 22 500 грн.

Нині 60,5% населення Києва та 46,1% Київської області живуть в перенаселенному житлі. Попит на нове житло та оренду в столиці та області залишаться на високому рівні. Тому ціни на орендоване житло в столиці за 2024 рік зросли в середньому на 25−35%.

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