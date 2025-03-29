Скільки коштує оренда житла в Києві та європейських столицях: порівняння цін — Finance.ua

Скільки коштує оренда житла в Києві та європейських столицях: порівняння цін Сьогодні 14:13 — Нерухомість

Скільки коштує оренда житла в Києві та європейських столицях: порівняння цін

Київ залишається однією з найдешевших європейських столиць для життя, адже оренда житла тут значно дешевша, ніж у Варшаві, Празі, Парижі, Мадриді чи Берліні.

Про те, якими є ціни на оренду житла у європейських столицях і як вони відрізняються від київських, йдеться у дослідженні Numbeo.

Ціни на оренду житла в Києві

Вартість оренди квартир у Києві все ще одна із найнижчих в Європі. Ціни у деяких районах міста стартують від 9 тисяч та доходять до 36 тисяч за однокімнатну квартиру.

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Відповідно до даних порталу ЛУН, у середньому оренда однокімнатної квартири в Києві коштує 16,5 тисячі гривень, двокімнатної — 25 тисяч гривень, трикімнатної — 41,9 тисячі гривень.

Вартість оренди житла в європейських столицях

Варшава. Однокімнатні квартири у столиці Польщі здають в оренду в середньому за 4 193 злотих (43 тисячі гривень), на околицях — 3 349 злотих (34 тисячі гривень), двокімнатні — 4 000 — 4 500 тисяч злотих (41 — 46 тисяч гривень), трикімнатні в центрі — 7 853 злотих (80 тисяч гривень), на околицях — 5 591 злотий (57 тисяч гривень).

Середня орендна плата вища від київської приблизно на 97%.

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Прага. Оренда однокімнатного помешкання у столиці Чехії коштує в середньому 25 564 крон у центрі (43 тисячі гривень), на околицях — 19 250 крон (32 тисячі гривень), двокімнатного — від 36 тисяч крон (від 61 тисячі гривень), трикімнатного в центрі — 47 838 крон (81 тисяча гривень), на околицях — 33 743 крони (57 тисяч гривень).

Оренда у Празі дорожча від Києва на 100%.

Берлін. У столиці Німеччини однокімнатні квартири пропонують в оренду в середньому за 1 219 євро у центрі (54 тисячі гривень), на околицях — 898 євро (40 тисяч гривень), двокімнатні — за 1 300 — 1 900 євро (58 — 84 тисячі гривень), трикімнатні у центрі міста — 2 239 євро (100 тисяч гривень), на околицях — 1 679 євро (75 тисяч гривень).

Вартість оренди в Берліні в середньому вища від київської на 140%.

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Мадрид. Оренда однокімнатної квартири в центрі столиці Іспанії в середньому коштує 1 342 євро (60 тисяч гривень), на околицях — 960 євро (43 тисячі гривень), двокімнатної — 1 500 євро (67 тисяч гривень), трикімнатної в центрі — 2 297 євро (102 тисячі), на околицях — 1 534 євро (68 тисяч гривень).

Оренда дорожча від київської на 143%.

Париж. Аби винайняти однокімнатне житло в столиці Франції, доведеться в місяць викладати в середньому по 1 365 євро в центрі міста (61 тисяча гривень), 1 018 євро на околицях (45 тисяч гривень). Двокімнатна квартира коштує 1 700 — 2 200 євро (75 — 98 тисяч гривень), трикімнатна в центрі 3 082 євро (137 тисяч гривень), на околицях — 2 080 євро (92 тисячі гривень).

Оренда плата в Парижі вища від Києва на 199%.

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Нагадаємо, за даними дослідження ОLX Нерухомість, витрати українців на оренду житла суттєво різняться залежно від міста, доходів та вартості оренди.

У регіонах поблизу зон ведення активних бойових дій вони становлять 15−30%. Водночас у Львові, Ужгороді та Києві витрати на оренду забирають левову частку доходів.

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