Оренда житла дорожчає: які зараз ціни по Україні — Finance.ua

Оренда житла дорожчає: які зараз ціни по Україні Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Оренда житла дорожчає: які зараз ціни по Україні

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в лютому 2025 року становила 7 326 гривень. З початку року ціни зросли на 1,5%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, на першому місці за вартістю оренди залишається Закарпатська область — 11 769 гривень.

Львівська область на другому місці. Вартість зросла на 1,7% до 10 626 гривень.

На третьому місці Рівненська область, де оренда з початку року подорожчала на 3,5% до 10 234 гривень.

У Києві оренда подорожчала на 1,5% до 9 777 гривень. Столиця зберігає четверте місце за вартістю.

Вартість оренди відносно висока в західних і деяких центральних областях України.

Найнижчі ціни в Херсонській (3 118 гривень), Запорізькій (3 623 гривні) і Миколаївській (3 908 гривень) областях.

Ситуація на ринку

За даними НБУ, в останні пів року оренда дорожчала пропорційно з вартістю житла. Тому «ціна до оренди» в Києві залишилася на рівні 10х. Це близько до довгострокового середнього рівня і означає, що купівля житла є хорошою альтернативою оренді.

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Як заявили в НБУ, у грудні 2024 року, цінові умови ринку нерухомості навіть сприятливіші за довоєнні. Однак військові ризики змінили правила гри: населення не готове інвестувати кошти в придбання житла на таких умовах, як раніше.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в грудні 2024 року становила 7 203 гривні. За рік оренда подорожчала на 9,3% за загальної інфляції в 12,0%.

При цьому, як показало дослідження, на середню ціну оренди мають негативний вплив «воєнні інциденти». Зокрема, за підрахунками, кожен обстріл знижує середню вартість оренди на 10 грн для 1- та 2-кімнатних квартир та на 6 грн для 3-кімнатних.

Згідно з прогнозами, навесні 2025 року ринок оренди житла залишатиметься динамічним, особливо в містах із великою кількістю переселенців. Найбільше зростання цін очікується у Львові, Дніпрі та західних обласних центрах.

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