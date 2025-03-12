В Україні дорожчає оренда житла: які квартири найбільш затребувані — Finance.ua

В Україні дорожчає оренда житла: які квартири найбільш затребувані Сьогодні 16:04 — Нерухомість

В Україні дорожчає оренда житла: які квартири найбільш затребувані

Ринок оренди житла навесні 2025 року залишатиметься динамічним, особливо в містах із великою кількістю переселенців. Найбільше зростання цін очікується у Львові, Дніпрі та західних обласних центрах.

Про це розповіла керівниця сектору з розвитку продажів Нерухомості Оксана Остапчук.

У Києві та більшості центральних міст серйозних змін не передбачається. Максимальне зростання цін тут може скласти 500−1 000 гривень.

Натомість у західних областях та містах із великим припливом переселенців ситуація виглядає інакше. За словами оглядачки ринку нерухомості Вікторії Берещак, найбільше здорожчання оренди очікується у:

Львові;

Дніпрі;

Вінниці;

Черкасах;

Кропивницькому.

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Також високий попит на оренду житла збережеться в Ужгороді, Івано-Франківську, Тернополі та Чернівцях. Окрім західних міст, до цього переліку можна додати Вінницю, Білу Церкву та Житомир.

Які квартири шукають найбільше

За прогнозами експертів, навесні 2025 року найбільшим попитом користуватимуться квартири, що відповідають таким критеріям:

площа : 45−65 квадратних метрів;

: 45−65 квадратних метрів; кількість кімнат : 1−2;

: 1−2; кухня-вітальня : достатньо простора, щоб використовувати її як додаткову зону для відпочинку;

: достатньо простора, щоб використовувати її як додаткову зону для відпочинку; поверх: 2−7, що забезпечує комфортний підйом без ліфта.

Активний попит на ринку оренди, за прогнозами аналітиків, розпочнеться в середині квітня та триватиме до середини червня. Поки ринок оренди залишатиметься динамічним, особливо в містах із великою кількістю переселенців.

Довідка Finance.ua:

За даними аналітики українського маркетплейса нерухомості Dim. ria, за рік ціни на нерухомість в Україні виросли в багатьох регіонах, найактивніше — на Івано-Франківщині, Волині та у Чернівецькій області (ріст на понад 30%).

Середня ціна оренди однокімнатки у Києві станом на січень 2025 року становила 17 196 грн, в області — 11 975 грн. Детальніше про ціни в інших регіонах.

А ось за даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири загалом по Україні в січні 2025 року склала 7 326 гривень. Серед регіонів на першому місці за вартістю оренди залишається Закарпатська область — 11 769 гривень. Друга за ціною — Львівська область (до 10 571 гривні).

Обозреватель За матеріалами:

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