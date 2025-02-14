Де в Україні найдорожча та найдешевша оренда квартир (дані Держстату) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Де в Україні найдорожча та найдешевша оренда квартир (дані Держстату)

Нерухомість
26
Де в Україні найдорожча та найдешевша оренда квартир (дані Держстату)
Де в Україні найдорожча та найдешевша оренда квартир (дані Держстату)
За даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири загалом по Україні в січні 2025 року склала 7 326 гривень.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
Серед регіонів на першому місці за вартістю оренди залишається Закарпатська область — 11 769 гривень.
Друга за ціною — Львівська область (до 10 571 гривні).
Де в Україні найдорожча та найдешевша оренда квартир (дані Держстату)
Третє місце посідає Рівненська область. Тут оренда з початку року подорожчала на 2,8% до 10 164 гривень.
Київ зберігає четверте місце за вартістю — 9 631 грн.
А от Київська область майже вкінці списку — тут плата 5900 грн.
Найнижчі ціни в Херсонській — 3 118 гривень, Запорізькій — 3 623 гривні та Миколаївській — 3 908 грн областях.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, якщо відкладати всі заробітки, то на квартиру в Києві українцю зі стабільно середнім доходом потрібно працювати близько 8−10 років. У сімейних пар (теж із середніми заробітками) може вийти накопичити швидше, приблизно за 5−7 років.
Різниця в вартості залежить від регіону. У Києві середня ціна за кв.м. на первинному ринку становить від 1 500 до 2 тис. доларів. У великих містах, таких як Львів, Харків чи Одеса, показники коливаються від 1 тис. до 1 500 доларів за кв.м. У малих населених пунктах ціни можуть становити від 500 до 800 доларів за кв.м.

🏚️Скільки треба працювати, щоб накопичити на квартиру для вашої сім’ї

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.