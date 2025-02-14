Де в Україні найдорожча та найдешевша оренда квартир (дані Держстату) — Finance.ua

Де в Україні найдорожча та найдешевша оренда квартир (дані Держстату) Сьогодні 13:00 — Нерухомість

Де в Україні найдорожча та найдешевша оренда квартир (дані Держстату)

За даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири загалом по Україні в січні 2025 року склала 7 326 гривень.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Серед регіонів на першому місці за вартістю оренди залишається Закарпатська область — 11 769 гривень.

Друга за ціною — Львівська область (до 10 571 гривні).

Третє місце посідає Рівненська область. Тут оренда з початку року подорожчала на 2,8% до 10 164 гривень.

Київ зберігає четверте місце за вартістю — 9 631 грн.

А от Київська область майже вкінці списку — тут плата 5900 грн.

Найнижчі ціни в Херсонській — 3 118 гривень, Запорізькій — 3 623 гривні та Миколаївській — 3 908 грн областях.

в Києві українцю зі стабільно середнім доходом 8−10 років. У сімейних пар (теж із середніми заробітками) може вийти накопичити швидше, приблизно за 5−7 років. Нагадаємо, якщо відкладати всі заробітки, то на квартируукраїнцю зі стабільно середнім доходом потрібно працювати близькоУ сімейних пар (теж із середніми заробітками) може вийти накопичити швидше, приблизно за 5−7 років.

Різниця в вартості залежить від регіону. У Києві середня ціна за кв.м. на первинному ринку становить від 1 500 до 2 тис. доларів. У великих містах, таких як Львів, Харків чи Одеса, показники коливаються від 1 тис. до 1 500 доларів за кв.м. У малих населених пунктах ціни можуть становити від 500 до 800 доларів за кв.м.

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