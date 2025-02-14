Скільки треба працювати, щоб накопичити на квартиру в Києві — Finance.ua

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Скільки треба працювати, щоб накопичити на квартиру в Києві

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Скільки треба працювати, щоб накопичити на квартиру в Києві
Скільки треба працювати, щоб накопичити на квартиру в Києві
Якщо відкладати всі заробітки, то на квартиру в Києві українцю зі стабільно середнім доходом потрібно працювати близько 8−10 років.
У сімейних пар (теж із середніми заробітками) може вийти накопичити швидше, приблизно за 5−7 років.

Приклад

Для прикладу розрахунку візьмемо особу з доходом 20 тис. грн на місяць, яка має змогу всі кошти зберігати. Повна відсутність витрат (нереалістично, але для першого розрахунку беремо цей варіант)
Київська квартира площею 50 кв. м коштує від 75 тис. доларів. Якщо особа з доходом 20 тис. грн на місяць зможе відкладати всю суму без витрат, на покупку знадобиться приблизно 12,5 років (припустимо курс долара: 1 долар = 40 грн). У разі, якщо аналогічну квартиру планує придбати сімейна пара з сукупним доходом 40 тис. грн на місяць, теоретичний термін накопичення (без витрат) складе 6−7 років. Проте, з урахуванням реальних щомісячних витрат, цей термін може збільшитися до 12−15 років.
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При реальних умовах, коли враховуються витрати (оренда, харчування, комунальні послуги тощо), відсоток доходу, що відкладається, може бути близько 25−30% (або інша цифра залежно від сімейного бюджету. — Ред.). Це значно подовжить термін накопичення. Наприклад, замість 12,5 років у Києві може вийти 20 років чи більше.
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Що в регіонах

Різниця в вартості залежить від регіону. У Києві середня ціна за кв.м. на первинному ринку становить від 1 500 до 2 тис. доларів. У великих містах, таких як Львів, Харків чи Одеса, показники коливаються від 1 тис. до 1 500 доларів за кв.м. У малих населених пунктах ціни можуть становити від 500 до 800 доларів за кв.м.
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На вторинному ринку запити можуть бути нижчими на 10−20%, залежно від стану житла та його місцеперебування. У Києві ціни на вторинне житло стартують від 1 200 доларів за кв. м, тоді як у регіонах можна знайти варіанти від 400 доларів за кв.м. Складемо з урахуванням цих даних приблизний план накопичення на квартиру в різних населених пунктах України.
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🏚️Скільки треба працювати, щоб накопичити на квартиру для вашої сім’ї

За матеріалами:
Finance.ua
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