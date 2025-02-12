Чи будуть зростати ціни на квартири в Києві (опитування) — Finance.ua

Чи будуть зростати ціни на квартири в Києві (опитування) Сьогодні 10:00 — Нерухомість

Чи будуть зростати ціни на квартири в Києві (опитування)

За 3 місяці відсоток покупців, які впевнені у зростанні цін на столичній вторинці, збільшився з 28% до 39%.

Про це свідчить опитування ЛУН

Цікаво, що відсоток тих, хто переконаний що ціни на квартири підуть вгору, збільшується щомісяця: наприкінці вересня 2024 таких було лише 28%, в листопаді — вже 30%, в грудні — 35%, а в січні 2025 — 39%.

Кількість тих, хто каже про зниження цін на столичні квартири, навпаки зменшується. Якщо наприкінці вересня 2024 року падіння цін очікували 35% опитаних, то в середині січня 2025 року такий прогноз давали лише 26% потенційних покупців.

При цьому відсоток тих, хто вважає що вартість квартир на вторинці залишатиметься стабільною, майже не змінюється і становить 33−36% загального числа тих, хто приймав участь в щомісячному опитуванні підписників ЛУН-бот.

Первинка

Частка тих, хто вважає, що ціни на квартири що будуються зростатимуть, збільшилася за 3 місяці з 42 до 50% опитаних.

Відсоток тих, хто прогнозує зниження цін на первинці, навпаки зменшився з 27 до 17%.

А частка тих, хто впевнений, що ціни залишатимуться стабільними становить 33%.

Нагадаємо, у Західних областях України спостерігається «будівельний бум», однак ситуація може змінитися в іншу сторону після завершення повномасштабного вторгнення. Таку думку висловила президентка Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Олена Гайдамаха.

Найбільший будівельний бум наразі відбувається в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Нагадаємо, Олена Гайдамаха зазначала , що потенційні покупці не поспішають інвестувати кошти у «голі» квадратні метри, позики під які надає держава у рамках програми іпотечного кредитування «єОселя». У цілому, угоди скоротилися у 10 разів.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, ЛУН проводить регулярні опитування щодо змін цін на первинному та вторинному ринку нерухомості в столиці серед потенційних покупців квартир.

Опитування є важливим маркером настроїв суспільства, їх зацікавленості у купівлі житла та економічної спроможності.

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