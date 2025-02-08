Угоди за програмою «єОселя» скоротилися у 10 разів, — фахівчиня з нерухомості — Finance.ua
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Угоди за програмою «єОселя» скоротилися у 10 разів, — фахівчиня з нерухомості

Нерухомість
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Угоди за програмою «єОселя» скоротилися у 10 разів, — фахівчиня з нерухомості
Угоди за програмою «єОселя» скоротилися у 10 разів, — фахівчиня з нерухомості, Фото: freepik
Потенційні покупці не поспішають інвестувати кошти у «голі» квадратні метри, позики під які надає держава у рамках програми іпотечного кредитування «єОселя». У цілому, угоди скоротилися у 10 разів.
Про це розповіла президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха в інтерв’ю «Главкому».
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«Колись популярна державна програма державна програма „єОселя“, переконана, сама себе втопила», — зазначила Гайдамаха.

Умови кредитування

За її словами, за умовами програми до грудня 2024 року можна було купувати будь-яку нерухомість не старше 55 років у невеликих населених пунктах.
Наразі діє єдиний критерій: під кредитування програми «єОселя» потрапляє житло, що введено в експлуатацію не більше ніж три рокив тому.
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Ідеться про квартири або будинки, що почали зводитися під час вторгнення або здалися в експлуатацію у цей період.
Відповідно, такої нерухомості обмаль, при цьому ціни на неї дуже високі.

Причини сповільненя кредитування

У грудневому звіту про фінансову стабільність, підготовленого Національним банком, підтверджується сповільнення кредитування у рамках «єОселя». Зокрема, названо дві причини.
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По-перше, оператор програми «Укрфінжитло» змінив умови надання кредитів. Держкомпанія прагне наростити частку кредитів на первинному ринку (навіть зменшуючи кредитування готового житла).
Також запроваджено обмеження максимального віку житла трьома роками (за винятком кількох областей та внутрішньо переміщених осіб), зниження до 10% першого внеску для молоді, підвищення ставок після десятого року кредитування.
Зросла й кількість акредитованих забудовників: нині можна отримати іпотеку на квартиру у 201 будинку від 91 забудовника.
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По-друге, «Укрфінжитло» вчергове зіткнулося з браком коштів.
Як відомо, програма «єОселя» реалізовується за двома напрямками:
  • під 3% річних. Скористатися низькою кредитною ставкою може обмежене коло осіб: військові, правоохоронці, педагогічні і медичні працівники, науковці;
  • під 7% річних. Вказану іпотеку можуть узяти всі українці, яким виповнилося 18 років.
Нагадаємо, у Мінекономіки повідомляли, кожен п’ятий український забудовник приєднався до програми доступного житла «єОселя», що сприяло зростанню будівництва на 23,8% за 9 місяців 2024 року.
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