«єОселя»: Іпотечну програму планують розширити на аграріїв — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«єОселя»: Іпотечну програму планують розширити на аграріїв

Нерухомість
30
«єОселя»: Іпотечну програму планують розширити на аграріїв
«єОселя»: Іпотечну програму планують розширити на аграріїв
Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль та голова правління «Укрфінжитло» Євген Мецгер обговорили запуск програми доступної іпотеки «єОселя» для аграріїв.
Про це повідомив міністр агрополітики.

Умови

Зазначається, що іпотечна ініціатива передбачатиме доступні кредити під 3% та 7% терміном на 20 років на купівлю житла, а перевага надаватиметься сільській місцевості.
Читайте також
Коваль наголосив, що Мінагрополітики зацікавлене в такій соціальній програмі, тож надалі спільно з «Укрфінжитло» розроблятиметься дорожня карта.
«Для початку визначимо критерії іпотечної програми. Зокрема, категорії, регіони та розмір компенсації першого внеску. Акцент плануємо зробити на аграріях з прифронтових територій, ВПО та жінках», — написав Коваль.
Міністр упевнений, що програма не лише дасть можливість отримати фермерам власне житло, а й допоможе розвинути аграрну галузь та забезпечити соціальну стабільність села.
Читайте також
Нагадаємо, у проєкті державного бюджету на 2025 рік уряд передбачив 9,4 млрд грн для продовження реалізації програми «єОселя».
За даними опитування, більше половини покупців житла, які скористалися державною програмою «єОселя», розглядають варіант придбання квартир з ремонтом від забудовника.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.