«єОселя»: Іпотечну програму планують розширити на аграріїв — Finance.ua

«єОселя»: Іпотечну програму планують розширити на аграріїв Сьогодні 16:14 — Нерухомість

«єОселя»: Іпотечну програму планують розширити на аграріїв

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль та голова правління «Укрфінжитло» Євген Мецгер обговорили запуск програми доступної іпотеки «єОселя» для аграріїв.

Про це повідомив міністр агрополітики.

Умови

Зазначається, що іпотечна ініціатива передбачатиме доступні кредити під 3% та 7% терміном на 20 років на купівлю житла, а перевага надаватиметься сільській місцевості.

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Коваль наголосив, що Мінагрополітики зацікавлене в такій соціальній програмі, тож надалі спільно з «Укрфінжитло» розроблятиметься дорожня карта.

«Для початку визначимо критерії іпотечної програми. Зокрема, категорії, регіони та розмір компенсації першого внеску. Акцент плануємо зробити на аграріях з прифронтових територій, ВПО та жінках», — написав Коваль.

Міністр упевнений, що програма не лише дасть можливість отримати фермерам власне житло, а й допоможе розвинути аграрну галузь та забезпечити соціальну стабільність села.

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Нагадаємо, у проєкті державного бюджету на 2025 рік уряд передбачив 9,4 млрд грн для продовження реалізації програми «єОселя».

За даними опитування, більше половини покупців житла, які скористалися державною програмою «єОселя», розглядають варіант придбання квартир з ремонтом від забудовника.

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