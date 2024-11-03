«єОселя»: яку суму закладено в бюджет на 2025 рік на фінансування програми — Finance.ua

«єОселя»: яку суму закладено в бюджет на 2025 рік на фінансування програми Сьогодні 09:07 — Казна та Політика

«єОселя»: яку суму закладено в бюджет на 2025 рік на фінансування програми, freepik.com

У проєкті державного бюджету на 2025 рік уряд передбачив 9,4 млрд грн для продовження реалізації програми «єОселя».

Про це повідомила голова Комітету з організації державної влади та очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк в інтерв’ю «Укрінформу».

Шуляк додала, що можливі корективи бюджету, але попит на програму вже перевищує фінансові можливості держави.

Депутатка підкреслила, що Міністерство економіки повинне активно працювати над залученням додаткових коштів, зокрема від міжнародних фінансових організацій, щоб програма могла розширюватися.

Скільки кредитів за програмою вже видано в Україні

За даними на сьогодні, за програмою єОселя було видано 13 520 іпотечних кредитів на загальну суму 21 млрд 759 млн грн.

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Серед учасників програми понад 50% становлять сім’ї військовослужбовців та працівників силових структур.

Програмою також скористалися 1158 сімей педагогів та 1118 сімей медиків.

«Станом на сьогодні було видано 13 520 кредитів. Якщо говорити в грошах, це 21 млрд 759 млн. З одного боку це начебто і невеликі цифри, а з іншого боку це 13 520 щасливих українських родин, які нарешті змогли вирішити своє житлове питання», — додала вона вона.

Нагадаємо, за даними опитування, більше половини покупців житла, які скористалися державною програмою «єОселя», розглядають варіант придбання квартир з ремонтом від забудовника.

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