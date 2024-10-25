«Укрфінжитло» планує перейти на залучення міжнародних коштів для «єОселі» — Finance.ua

«Укрфінжитло» планує перейти на залучення міжнародних коштів для «єОселі» Сьогодні 11:34 — Кредит&Депозит

«Укрфінжитло» планує перейти на залучення міжнародних коштів для «єОселі»

ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія» («Укрфінжитло») у майбутньому планує переходити на залучення міжнародних коштів.

Про це повідомив голова правління компанії Євген Мецгер у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Згідно з Держбюджетом-24, передбачена додаткова капіталізація „Укрфінжитла“ в ОВДП на 20 млрд грн до кінця року. У стратегію компанії закладено докапіталізацію і на наступний рік, додаткові 30 млрд (грн — Ред.). Але це має дискутуватися не лише в нашому Кабміні, а ще з донорами, з МВФ зокрема», — повідомив він.

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Він наголосив, що докапіталізація не означає, що на рахунок компанії зайдуть мільярди гривень. Додатковий випуск цінних паперів для «Укрфінжитла» надасть змогу залучити більше коштів на українському фінансовому ринку для фінансування і продовження роботи програми. Загалом фінансова модель компанії передбачає запозичення під заставу ОВДП, які і складають статутний капітал.

За його словами, збільшення докапіталізації, зокрема, вже обговорювалося з місією МВФ в Україні, але в майбутньому «Укрфінжитло» у своєму розвитку планує залучати кошти на міжнародних відкритих ринках. Концептуально робота над такою можливістю вже триває, зокрема, «будується компанія за всіма принципами прозорості, корпоративного управління».

«Зараз у нас є всі передумови для того, щоб рухатися в напрямі іноземного залучення коштів. Очікуємо, можливо, найближчими роками $200−250 млн в еквіваленті перших запозичень від міжнародних фінансових інститутів», — зазначив він.

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Мецгер наголосив, що завдяки програмі нове житло стає доступнішим. Зокрема, середній платіж за всіма виданими кредитами — 14,5 тис. грн за середнього доходу сімей позичальників у 42 тис. грн.

Кредити за «єОселею» взяли в 404 населених пунктах, зокрема, у столиці оформлено 19,5% пільгових кредитів, в обласних центрах — 33%, по 23% в інших містах і селах.

Розвиток кредитування первинного ринку в регіонах є одним із пріоритетів «Укрфінжитла». Лише за 2024 рік кількість акредитованих об’єктів збільшилася з 53 до 185, кількість забудовників з 20 до 87. Цього року можливість купити квартири на стадії будівництва з’явилася в Миколаївській, Полтавській, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Одеській, Рівненській областях. Залишилося охопити чотири області — Закарпатську, Житомирську, Кіровоградську та Чернівецьку, і об’єкти на стадії зведення можна буде купити по всій Україні.

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Є області, де вже висока частка готового житла від забудовника — наприклад, в Івано-Франківській і Тернопільській, де його частка майже така сама, як і вторинного.

«Щотижня ми проводимо одну-дві зустрічі в регіонах із забудовниками. Зустрічаємося на базі обладміністрації або громад, запрошуємо також банки, розповідаємо девелоперам про переваги партнерства. Зараз у програмі акредитовано 87 забудовників зі 185 об’єктами, мета — залучити щонайменше 300−400 девелоперів», — розповів про проведену роботу Мецгер.

Більший вибір житла на етапі будівництва надасть українцям ширший вибір і заохотить активніше купувати таке житло. Найголовнішою перевагою зведеного житла є вищий рівень енергоефективності та вимога про наявність бомбосховищ, пояснив він.

Мецгер також повідомив, що серед напрямів розширення програми розроблено концепт оренди з викупом.

Від початку роботи державної програми доступного іпотечного кредитування «єОселя» станом на 24 жовтня 2024 року 13 674 сім’ї придбали власне житло на понад 22 млрд грн, випливає з даних «Української фінансової житлової компанії» («Укрфінжитло»).

Довідка Finance.ua:

програма доступного іпотечного кредитування «єОселя» запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. На пільгову іпотеку під 3% річних терміном до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектору безпеки і оборони, медпрацівники, педагоги, науковці;

з 1 серпня 2023 року подати заявку на участь у програмі «єОселя» під 7% можуть ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи (ВПО) та громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу;

за умовами програми, пільгові категорії учасників і ВПО можуть придбати житло в споруджуваному будинку та будинках, не старших за 10 років (у столиці та обласних центрах), решта учасників — у будинку, не старшому за три роки, або об’єкті, що будується.

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