Уряд змінив умови пільгової іпотеки єОселя — Finance.ua

Уряд змінив умови пільгової іпотеки єОселя Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Уряд змінив умови пільгової іпотеки єОселя

Кабінет міністрів змінив умови пільгової іпотеки єОселя. Зокрема, в Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Сумській і Херсонській областях можна буде придбати житло віком до 10 років.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«єОселя — одна з успішних урядових програм, якій цього тижня виповнилося 2 роки. Завдяки їй уже 13 тисяч родин мають власне житло. Сьогодні ухвалюємо зміни до програми єОселя, які сприятимуть поверненню людей на деокуповані території, а також є частиною підтримки внутрішньо переміщених осіб», — заявив Шмигаль.

Зокрема, в Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Сумській і Херсонській областях можна буде придбати житло віком до 10 років.

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«Такі зміни розширюють кількість людей, які зможуть скористатися програмою», — зазначив Шмигаль.

Як додала голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, зміни стосуються внутрішньо — переміщених осіб (ВПО) та для членів сім’ї ВПО першого ступеня споріднення.

За її словами, у рішенні Кабміну йдеться про те, що предметом іпотеки не можуть бути будинки, прийняті в експлуатацію раніше ніж за десять років до дати укладення договору, якщо такий об’єкт нерухомості розташований в Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській області. Раніше це були будинки, прийняті в експлуатацію раніше ніж за три роки.

Шуляк також підкреслила, що Кабмін залишив без змін норму, яка стосується віку житла у Києві. Як і раніше, за програмою єОселя у столиці не можна купувати житло, яке було введено в експлуатацію раніше ніж три роки назад.

Шмигаль додав, що за останні 2 роки уряд вже виділив мільярди гривень відбудову житла. Зокрема, цього тижня було виплачено 837 млн грн за програмою єВідновлення. Усього за час роботи програми єВідновлення понад 60 тис. українських родин отримали кошти на ремонт пошкоджених домівок.

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Крім того, вже реалізовано понад 4 тисячі житлових сертифікатів на купівлю нового житла взамін зруйнованого.

Шмигаль нагадав, що житловий сертифікат єВідновлення можна використати, щоб частково або повністю покрити перший внесок іпотеки за програмою єОселя. Це зручно і просто можна зробити в Дії.

Довідка Finance.ua:

у рамках програми українці можуть купити житло у кредит із терміном виплати до 20 років та під 7% (для пільгових категорій, зокрема військовослужбовців, правоохоронців, педагогів, медиків та науковців — 3%);

ставка мінімального початкового внеску становить 20%, але для молоді (віком до 25 років) цей поріг знизили до 10% вартості житла.

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