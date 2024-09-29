«єОселя»: Скільки українців отримали кредити на придбання житла від початку року — Finance.ua

«єОселя»: Скільки українців отримали кредити на придбання житла від початку року Сьогодні 07:11 — Кредит&Депозит

«єОселя»: Скільки українців отримали кредити на придбання житла від початку року

Від початку 2024 року українці оформили 6 649 доступних кредитів на житло за програмою «єОселя» на загальну суму понад 11,3 млрд грн.

Про це повідомив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

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Зокрема, 4783 кредити були видані на придбання житла на вторинному ринку, 1412 — на первинне житло, і ще 454 кредити — на житло в об’єктах, що знаходяться на етапі будівництва.

Скільки кредитів отримали від початку дії програми

За словами Телюпи, за весь час реалізації програми доступних кредитів єОселя вже майже 13 тис. українських родин отримали кредити на суму понад 20,8 млрд грн на придбання житла.

«Програма єОселя є частиною політики „Зроблено в Україні“, яка направлена на розвиток українського виробника. Тож крім того, що українці мають змогу придбати житло на вигідних умовах, вітчизняна галузь будівництва отримала додатковий стимул до розвитку завдяки цій програмі», — зазначив Андрій Телюпа.

Хто може отримати кредит

За умовами програми кредити на житло за пільговою обліковою ставкою під 3% річних можуть взяти військовослужбовці ЗСУ за контрактом та силовики, педагоги, медики, науковці, інші категорії громадян — під 7% річних.

За час дії програми кредити під 3% отримали:

7347 військовослужбовців та силовиків

1120 педагогів

1067 медиків

271 науковець

Кредити під 7% отримали:

2652 українці з інших категорій

274 ВПО

243 ветерани

Зокрема, за минулий тиждень українці отримали 156 кредитів на 285 млн грн на придбання житла у Київській області — 46 кредитів, Києві — 41 кредит, Львівській області — 10 кредитів, Івано-Франківській області — 9 кредитів.

Нагадаємо, житловий сертифікат «єВідновлення» дозволили використовувати , щоб частково або повністю покрити перший внесок іпотеки за програмою «єОселя».

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