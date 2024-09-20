єОселя: Укрфінжитло пропонує запровадити більш гнучкі умови для регіонів — Finance.ua

єОселя: Укрфінжитло пропонує запровадити більш гнучкі умови для регіонів Сьогодні 11:45 — Кредит&Депозит

єОселя: Укрфінжитло пропонує запровадити більш гнучкі умови для регіонів

Для подальшого стимулювання держпрограми пільгової іпотеки «єОселя» загалом по країні дискутуються зниження віку будівлі до трьох років, гнучкіші умови для окремих регіонів і деяких категорій інвесторів.

Про це повідомив голова правління Української фінансової житлової компанії («Укрфінжитло») Євген Мецгер у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Наступна зміна умов можлива вже через місяць», — прокоментував він перспективу подальших оновлень програми, частина з яких вступає в дію з 19 вересня.

Серед останніх змін, зокрема, згідно з постановою Кабміну № 939 від 16 серпня передбачено можливість участі Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (Держмолодьжитло) у програмі «єОселя». За словами Мецгера, Держмолодьжитло вже акредитовано як партнера програми.

«Зараз доопрацьовуємо деякі технічні та юридичні нюанси. Сподіваюся, через пару місяців зможемо вже починати працювати», — повідомив він.

За його словами, очікуване первинним ринком зменшення віку будівлі, на яку можна взяти кредит, з 10 до трьох років, може бути «в наступних змінах».

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«Ми рухаємося активніше в бік первинки. Чому первинка? По-перше, важливі характеристики безпеки житла, нові стандарти, що вимагають шелтерів, укриттів у будівлях. Плюс таке житло енергоефективне. І третє — програма „єОселя“ має забезпечити не тільки соціальний ефект, а й економічний: нове будівництво має високий мультиплікаційний ефект для економіки загалом», — каже він.

Щодо збільшення кількості банків-партнерів (зараз їх 11), голова «Укрфінжитла» вважає оптимальним розширення до 15 учасників.

«Більше немає потреби. Зараз чотири банки дають 80%. Серед тих, хто може приєднатися найближчим часом, — OTP, перший з іноземних банків, який побачив переваги державної іпотеки», — сказав Мецгер.

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Серед майбутніх потенційно стимулювальних змін програми він назвав можливе коригування вимог до житла для окремих регіонів.

«Умовно, вся Україна буде сфокусована більше на первинному ринку, але в регіонах, близьких до фронтових, залишатимемо можливість кредитування інших проєктів. Окремі вимоги — для житла, яке можуть обирати ВПО. Для цієї категорії в усіх регіонах пропонуємо залишити 10 років, для всіх інших — у будівлях до трьох років», — повідомив Мецгер.

Він додав, що саме для категорії ВПО установа планує активніше працювати з Держмолодьжитлом, яке має велику експертизу роботи з цільовими програмами для внутрішньо переміщених осіб.

За даними «Укрфінжитла», від початку роботи державної програми доступного іпотечного кредитування «єОселя» станом на 19 вересня 2024 року 12 884 сім’ї придбали власне житло на понад 20,6 млрд грн.

Довідка Finance.ua:

програма доступного іпотечного кредитування «єОселя» запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. На пільгову іпотеку під 3% річних терміном до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектору безпеки та оборони, медпрацівники, педагоги, наукові співробітники;

з 1 серпня 2023 року подати заявку на участь у програмі «єОселя» під 7% можуть ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи (ВПО) та громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу.

за умовами програми, пільгові категорії учасників можуть придбати житло в споруджуваному будинку і будинках, не старших за 10 років (у столиці та обласних центрах), решта учасників — у будинку, не старшому за три роки, або в споруджуваному об’єкті.

з 19 вересня можна використовувати сертифікати «єВідновлення» як початковий внесок для придбання житла за «єОселею»", можна купувати майнові права на приватні будинки на етапі будівництва, збільшено ставки виплат після 10 років обслуговування позики. З 19 жовтня для молоді віком до 25 років буде зменшено розмір першого внеску (від 10%), з 18 грудня з’явиться можливість членам сім’ї внутрішньо переміщених осіб (ВПО) першого ступеня спорідненості (чоловік або дружина, їхні батьки та діти) купити житло для внутрішніх переселенців;

у програмі беруть участь 11 банків-партнерів: державні Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Сенс Банк, а також МТБ Банк, Таскомбанк, банк «Глобус», Sky Bank, банк «Кредит Дніпро» і Bisbank.

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