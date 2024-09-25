Власникам зруйнованого житла легше буде придбати нове житло — Finance.ua
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Власникам зруйнованого житла легше буде придбати нове житло

Особисті фінанси
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Власникам зруйнованого житла легше буде придбати нове житло
Власникам зруйнованого житла легше буде придбати нове житло
Житловий сертифікат єВідновлення дозволили використовувати, щоб частково або повністю покрити перший внесок іпотеки за програмою єОселя.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
«Наприклад, ви отримали житловий сертифікат єВідновлення за знищене житло на 2 млн грн. Однак квартира, яку хочете придбати, дорожча й коштує, припустимо, 3 млн грн. Раніше в такому разі потрібно було доплатити з власних коштів або вибрати дешевше житло, а тепер можна взяти пільгову іпотеку за програмою єОселя», — сказано в повідомленні.
Сертифікат можна використати для оплати першого внеску єОселі, який за умовами програми має бути не менш ніж 20% від вартості житла. Якщо сума сертифіката, який бажаєте використати, менш ніж 20% вартості житла — різницю треба внести власними коштами.
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«єОселя — це програма доступного кредитування від держави. Кілька кліків у Дії — і ваші дані для оформлення іпотеки автоматично підтягуються з реєстрів. Потім надсилаєте заявку в один чи кілька банків і чекаєте в Дії на попереднє рішення до 10 хвилин», — нагадали в Мінцифри.
Військові за контрактом, захисники України, силовики та члени їхніх сімей, а також медики, педагоги, науковці, які працюють у державному й комунальному секторах, отримують пільгову іпотеку зі ставкою 3% на перші 10 років кредиту, далі 6%. Для всіх інших українців — 7% на перші 10 років кредиту, далі 10%.

Довідка Finance.ua:

  • Укрфінжитло пропонує запровадити більш гнучкі умови для регіонів;
  • Національний банк вважає за необхідне внести зміни у державну програму іпотечного кредитування «єОселя»;
  • 6 492 українська родина отримала пільгові іпотечні кредити за програмою єОселя на загальну суму 11 млрд грн від початку 2024 року.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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