У яких країнах ЄС найдешевша іпотека: умови та документи — Finance.ua

У яких країнах ЄС найдешевша іпотека: умови та документи
Багато людей в основному молодих, вважають іпотеку чи не єдиним способом отримати власне житло. Іпотека — фактично довгостроковий кредит, який може виплачуватися роками, а то й десятиліттями. На даний момент багато українців вимушені виїхати до країн Європейського Союзу, частина з них вирішить залишитися там назавжди. У яких країнах найнижчі та найвищі ціни на іпотеку, читайте в матеріалі.
За даними дослідження Bankier. pl, країнами з найнижчою відсотковою ставкою на іпотеку є Мальта (2,19%) та Болгарія (2,53%).
Отримання іпотеки в Мальті
Нерухомість в Мальті коштує недешево, якщо порівнювати з цінами інших європейських країн, однак іпотеку тут оформити досить легко. Оскільки країна є однією з найбільш густонаселених, іноземці мають певні обмеження в купівлі нерухомості — одна сім’я може придбати лише одну квартиру. При цьому купляти житло в Мальті для здачі його в оренду не рекомендується: квартира або розташовується в комплексі підвищеної комфортності, де ціни на оренду захмарні, або потрібно брати у влади спеціальний дозвіл на її оренду.
Іноземці мають право оформити іпотеку в місцевому банку, однак влада уважно перевіряє документи, тож для створення комплекту варто звернутися до спеціалістів — щоб не витратити час та сили й не отримати відмову. Приріст вартості житла тут 10% на рік, а іпотека — максимум 4,5%. Тож вигода очевидна.
На яких умовах можна отримати іпотеку в Мальті?
— вам повинно бути не менше 21 й не більше 65 років;
— 30% коштів вноситься спочатку, а на 70% видається позика;
— мінімальний строк іпотеки — 9 років, максимальний — 30 років;
— існує можливість безвідсоткового дострокового погашення;
— єдина валюта для іпотеки — євро;
— обов'язковою є страховка на житло та життя позичальника.
Який пакет документів потрібно зібрати для отримання іпотеки в Мальті?
- Договір на покупку
- Договір страхування об’єкта нерухомості
- Договір страхування життя позичальника на весь термін кредиту
- Довідка про доходи позичальника (доходи повинні втричі щомісячні відрахування по плановому кредиту)
- Письмова згода другої сторони подружжя на оформлення іпотеки
- Виписка з банку за останній рік з описом усіх операцій
- Копія паспорта
- Копія закордонного паспорта
- Дві фотографії
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Увага! Для того, щоб отримати іпотеку на Мальті, потрібно підтвердити відсутність кримінального минулого, боргових зобов’язань та інших типів поганої репутації у власній країні.
Як отримати іпотеку в Болгарії
Іпотеку для українців у Болгарії видають 7 банків, серед них «Юнікредит», «Альфа-Банк», DSK-bank, Postbank, «Болгаро-американський кредитний банк» та інші.
Найпростіше для іноземців купити житло від забудовника, що співпрацює з одним або кількома банками. Перевагою при цьому є лояльне ставлення з боку кредитора.
Етапи отримання іпотеки для купівлі квартири вторинного ринку в Болгарії
- Обрати об’єкт та забронювати його: пошук об’єкта здійснюється самостійно або через ріелтора, причому системи ліцензування останніх не існує — довіряйте тільки перевіреним спеціалістам; бронь передбачає перерахунок в сумі близько 2−3 тис. євро.
- Обрати банк та зібрати документи.
- Подати заявку на отримання іпотечного кредиту — здійснити це можна особисто або делегувати уповноваженого представника по довіреності.
- Схвалення заявки — процедура займає близько 1,5−2 місяці, за цей час здійснюються всі необхідні супутні процедури: оцінка нерухомості, підписання договору страхування, нотаріальне оформлення.
- Укладення угоди та перереєстрація нерухомості.
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Пакет документів для оформлення іпотеки в Болгарії
— копія паспорта;
— копія закордонного паспорта;
— свідоцтво про укладання або розірвання шлюбу;
— довідка про доходи за останній податковий період;
— довідка про сплату податків за останній період;
— довідка про зарплату з основного місця роботи;
— виписка з банку про рух коштів на рахунку за останні півроку;
— виписка з ЕГРН з відомостями про нерухомість у власності та про відсутність обтяжень по ній;
— довідка з бюро кредитних історій + рекомендаційний лист з українського банку, клієнтом якого є особа (за потреби)
— попередній договір купівлі-продажу нерухомості.
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