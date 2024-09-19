У яких країнах ЄС найдешевша іпотека: умови та документи — Finance.ua

У яких країнах ЄС найдешевша іпотека: умови та документи Сьогодні 09:05 — Особисті фінанси

У яких країнах ЄС найдешевша іпотека: умови та документи

Багато людей в основному молодих, вважають іпотеку чи не єдиним способом отримати власне житло. Іпотека — фактично довгостроковий кредит, який може виплачуватися роками, а то й десятиліттями. На даний момент багато українців вимушені виїхати до країн Європейського Союзу, частина з них вирішить залишитися там назавжди. У яких країнах найнижчі та найвищі ціни на іпотеку, читайте в матеріалі.

За даними дослідження Bankier. pl, країнами з найнижчою відсотковою ставкою на іпотеку є Мальта (2,19%) та Болгарія (2,53%).

Отримання іпотеки в Мальті

Нерухомість в Мальті коштує недешево, якщо порівнювати з цінами інших європейських країн, однак іпотеку тут оформити досить легко. Оскільки країна є однією з найбільш густонаселених, іноземці мають певні обмеження в купівлі нерухомості — одна сім’я може придбати лише одну квартиру. При цьому купляти житло в Мальті для здачі його в оренду не рекомендується: квартира або розташовується в комплексі підвищеної комфортності, де ціни на оренду захмарні, або потрібно брати у влади спеціальний дозвіл на її оренду.

Іноземці мають право оформити іпотеку в місцевому банку, однак влада уважно перевіряє документи, тож для створення комплекту варто звернутися до спеціалістів — щоб не витратити час та сили й не отримати відмову. Приріст вартості житла тут 10% на рік, а іпотека — максимум 4,5%. Тож вигода очевидна.

На яких умовах можна отримати іпотеку в Мальті?

— вам повинно бути не менше 21 й не більше 65 років;

— 30% коштів вноситься спочатку, а на 70% видається позика;

— мінімальний строк іпотеки — 9 років, максимальний — 30 років;

— існує можливість безвідсоткового дострокового погашення;

— єдина валюта для іпотеки — євро;

— обов'язковою є страховка на житло та життя позичальника.

Який пакет документів потрібно зібрати для отримання іпотеки в Мальті?

Договір на покупку Договір страхування об’єкта нерухомості

Договір страхування життя позичальника на весь термін кредиту

Довідка про доходи позичальника (доходи повинні втричі щомісячні відрахування по плановому кредиту)

Письмова згода другої сторони подружжя на оформлення іпотеки

Виписка з банку за останній рік з описом усіх операцій

Копія паспорта

Копія закордонного паспорта

Дві фотографії

Увага! Для того, щоб отримати іпотеку на Мальті, потрібно підтвердити відсутність кримінального минулого, боргових зобов’язань та інших типів поганої репутації у власній країні.

Як отримати іпотеку в Болгарії

Іпотеку для українців у Болгарії видають 7 банків, серед них «Юнікредит», «Альфа-Банк», DSK-bank, Postbank, «Болгаро-американський кредитний банк» та інші.

Найпростіше для іноземців купити житло від забудовника, що співпрацює з одним або кількома банками. Перевагою при цьому є лояльне ставлення з боку кредитора.

Етапи отримання іпотеки для купівлі квартири вторинного ринку в Болгарії

Обрати об’єкт та забронювати його: пошук об’єкта здійснюється самостійно або через ріелтора, причому системи ліцензування останніх не існує — довіряйте тільки перевіреним спеціалістам; бронь передбачає перерахунок в сумі близько 2−3 тис. євро. Обрати банк та зібрати документи.

Подати заявку на отримання іпотечного кредиту — здійснити це можна особисто або делегувати уповноваженого представника по довіреності.

Схвалення заявки — процедура займає близько 1,5−2 місяці, за цей час здійснюються всі необхідні супутні процедури: оцінка нерухомості, підписання договору страхування, нотаріальне оформлення.

Укладення угоди та перереєстрація нерухомості.

Читайте також Болгарія ухвалила перехід на євро

Пакет документів для оформлення іпотеки в Болгарії

— копія паспорта;

— копія закордонного паспорта;

— свідоцтво про укладання або розірвання шлюбу;

— довідка про доходи за останній податковий період;

— довідка про сплату податків за останній період;

— довідка про зарплату з основного місця роботи;

— виписка з банку про рух коштів на рахунку за останні півроку;

— виписка з ЕГРН з відомостями про нерухомість у власності та про відсутність обтяжень по ній;

— довідка з бюро кредитних історій + рекомендаційний лист з українського банку, клієнтом якого є особа (за потреби)

— попередній договір купівлі-продажу нерухомості.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.