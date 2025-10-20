0 800 307 555
Де у Польщі найбільший дефіцит кадрів: професії (інфографіка)

Ринок праці в Польщі все частіше стикається з нестачею робочої сили в ключових галузях. Звіт Business Insider показує, що підприємства у багатьох галузях мають труднощі з пошуком кваліфікованих працівників.
За останні кілька років польський ринок праці зазнав значних змін. Попри низький рівень безробіття у багатьох галузях не вистачає працівників. Така ситуація зумовлена демографічними змінами, економічною еміграцією та швидким розвитком технологій. Все частіше не працівники шукають роботу, а роботодавці шукають працівників.
Нещодавно Business Insider проаналізував ситуацію на польському ринку праці та визначив 10 найбільш затребуваних професій у Польщі.
Найбільший попит наразі на робітників, які виконують фізичну роботу.
Де у Польщі найбільший дефіцит кадрів: професії (інфографіка)
Поляки, які мають такі професії, часто виїздять в країни Західної Європи, оскільки оплата праці там вища. Дефіцит кадрів також пов’язаний з відтоком українських працівників та забороною на виїзд чоловіків з України.

Довідка Finance.ua:

  • З 1 січня 2026 року мінімалка підніметься з 4666 до 4806 злотих брутто. Це стосується приблизно 3 млн людей, які зараз отримують мінімальну зарплату. Разом із підвищенням зростуть і всі виплати, що «прив'язані» до цього показника.
  • Українці все активніше шукають роботу в Польщі, і одним із варіантів офіційного працевлаштування є реєстрація на місцевій біржі праці. Це не лише допомагає знайти вакансію, а й відкриває доступ до певних пільг та соціальної підтримки. Як громадянам України стати на біржу праці в Польщі — розповідаємо за посиланням.
