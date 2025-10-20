Де у Польщі найбільший дефіцит кадрів: професії (інфографіка) Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Ринок праці в Польщі все частіше стикається з нестачею робочої сили в ключових галузях. Звіт Business Insider показує, що підприємства у багатьох галузях мають труднощі з пошуком кваліфікованих працівників.

За останні кілька років польський ринок праці зазнав значних змін. Попри низький рівень безробіття у багатьох галузях не вистачає працівників. Така ситуація зумовлена демографічними змінами, економічною еміграцією та швидким розвитком технологій. Все частіше не працівники шукають роботу, а роботодавці шукають працівників.

Нещодавно Business Insider проаналізував ситуацію на польському ринку праці та визначив 10 найбільш затребуваних професій у Польщі.

Найбільший попит наразі на робітників, які виконують фізичну роботу.

Поляки, які мають такі професії, часто виїздять в країни Західної Європи, оскільки оплата праці там вища. Дефіцит кадрів також пов’язаний з відтоком українських працівників та забороною на виїзд чоловіків з України.

