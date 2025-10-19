0 800 307 555
Як працюють ощадні рахунки в мобільних застосунках

Особисті фінанси
36
Як працюють ощадні рахунки в мобільних застосунках
Як працюють ощадні рахунки в мобільних застосунках
У більшості банківських застосунків існують інструменти для заощаджень, які допомагають відкладати гроші автоматично або вручну.
Фахівці «Фінкульту» розповідають, як саме працюють різні опції для заощадження онлайн.
Ощадний рахунок або вклад на вимогу — це окремий банківський рахунок, призначений для накопичення коштів.
Його можна відкрити на певний термін із фіксованим відсотком або на невизначений термін із щомісячною виплатою відсотків.
Це зручний фінансовий інструмент, адже гроші завжди «під рукою», але все ж приносять дохід.
Скарбничка / конверт — віртуальний «осередок» у застосунку, який використовують для накопичення коштів на різні цілі: подорож, новий ґаджет, резервний фонд.
Можна налаштувати автоматичні перекази, наприклад округлення решти з витрат або щотижневе відкладення певної суми.
Відсотки на такі накопичення нараховуються не завжди — все залежить від продукту банку.

Чим різняться рахунок та скарбничка

Ощадний рахунок — офіційний банківський продукт із відсотками та податковим обліком.
Скарбнички та конверти — зручний інструмент планування, який допомагає дисципліновано накопичувати, але юридично це лише «підрахунок» у межах вашого рахунку.

Що з податками

Усі доходи за банківськими продуктами оподатковуються: 18% — ПДФО та 5% — військовий збір.
Разом це 23%, і банк автоматично утримує податки лише з нарахованих відсотків, а не з основної суми.
Отже, якщо скарбничка не нараховує відсотків, тоді податки не вираховуються. Якщо відсотки нараховуються, тоді оподаткування відбувається так само, як за ощадним рахунком чи депозитом.
Експерти зазначають, поєднання обох підходів допоможе накопичувати швидше та впевненіше.
Гроші
