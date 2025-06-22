Як знайти баланс між заощадженнями та спонтанними покупками: корисні поради — Finance.ua

Як знайти баланс між заощадженнями та спонтанними покупками: корисні поради Сьогодні 12:18 — Особисті фінанси

Як знайти баланс між заощадженнями та спонтанними покупками: корисні поради

Спонтанні покупки часто здаються дрібницями, які не впливають на бюджет. Проте вони можуть легко «зʼїсти» велику частину доходу та заощаджень, відкладених на важливіші речі.

Про це розповідають фахівці «Фінкульту».

Заощадження — це свідомо відкладені кошти на фінансові цілі: покупка нової техніки, «фінансова подушка безпеки», навчання.

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Спонтанні витрати — емоційні покупи, які не були запланованими.

Як знайти баланс

1. Розподіл доходу. Поділіть витрати на категорії: обов’язкові, заощадження і витрати «для душі».

Наприклад, 50% вашого доходу йтиме на необхідне, 30% - на заощадження, 20% - на приємне.

2. Створіть «фонд спонтанних витрат». Виділіть певну суму, яку ви зможете витратити на щось незаплановане. Коли кошти з «фонду» закінчаться, не витрачайте більше й дочекайтесь наступного місяця.

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3. Автоматизуйте заощадження. Можна налаштувати автоматичний переказ коштів на накопичувальний рахунок у день отримання зарплати. Так ви відкладете кошти, а решту суми зможете витратити.

4. Дайте собі час на роздуми. Відкладіть імпульсивну покупку на добу й подумайте, чи дійсно вам це потрібно. 24 години на роздуми можуть врятувати від непотрібних витрат.

5. Памʼятайте про ціль. Поставте собі фінансову ціль, якої ви прагнете досягти. Спонтанним витратам легше опиратись, коли є мета.

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Нагадаємо, для досягнення фінансової незалежності важливо перетворити абстрактні бажання на чіткі й досяжні цілі . У цьому допомагає SMART-метод — підхід, який спочатку використовували в управлінні бізнесом.

SMART — це абревіатура, яка описує п’ять ключових характеристик ефективної фінансової цілі:

Specific (конкретна): Чітко визначте, чого хочете досягти і скільки для цього потрібно грошей.

Чітко визначте, чого хочете досягти і скільки для цього потрібно грошей. Measurable (вимірювана): Ціль має бути кількісно вимірюваною. Це допомагає контролювати процес досягнення. Визначте, як саме ви будете вимірювати досягнення вашої мети. Таким чином ви можете порахувати, скільки ще грошей вам потрібно.

Ціль має бути кількісно вимірюваною. Це допомагає контролювати процес досягнення. Визначте, як саме ви будете вимірювати досягнення вашої мети. Таким чином ви можете порахувати, скільки ще грошей вам потрібно. Attainable (досяжна): Оберіть реалістичні цілі відповідно до ваших можливостей. Не ставте одразу завеликі цілі, які можуть виявитись занадто важкими для реалізації.

Оберіть реалістичні цілі відповідно до ваших можливостей. Не ставте одразу завеликі цілі, які можуть виявитись занадто важкими для реалізації. Relevant (актуальна): Ваша ціль має відповідати життєвим пріоритетам і залишатися важливою для вас із часом.

Ваша ціль має відповідати життєвим пріоритетам і залишатися важливою для вас із часом. Time-bound (обмежена в часі): Встановіть конкретний термін для досягнення мети.

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