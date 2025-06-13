Як знизити податкові ризики: поради податківців — Finance.ua

Як знизити податкові ризики: поради податківців Сьогодні 19:07 — Особисті фінанси

Як знизити податкові ризики: поради податківців

Кожен підприємець або бухгалтер хоча б раз відчував тривогу перед податковою перевіркою. Навіть якщо все зроблено «прозоро», іноді важко бути впевненим, що контролери не знайдуть зачіпки — законодавство складне, правила часто змінюються, а трактування подекуди суперечливі.

Проте уникнути проблем із податковою цілком реально — якщо заздалегідь врахувати найбільш поширені ризики. Податківці ГУ ДПС у Львівській області сформували перелік порад, як зменшити податкові ризики і зберегти спокій.

Поради для платників, як знизити податкові ризики за кожним видом:

перевіряйте правильність усіх реєстраційних даних у ЄДР;

не використовуйте сторонні юридичні адреси без фактичного розташування бізнесу;

уникайте зв’язків із фіктивними або сумнівними контрагентами;

перевіряйте повноту та правильність усіх поданих звітів;

автоматизуйте облік — це зменшує людський фактор;

проводьте регулярний внутрішній аудит податкової звітності;

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збирайте та зберігайте документи, що підтверджують законність операції;

уважно ставтеся до формування податкового кредиту та витрат;

уникайте «оптимізаційних схем», які не мають реального економічного змісту;

вчасно контролюйте строки сплати податків;

використовуйте електронні сервіси ДПС для перевірки стану розрахунків із бюджетом;

при виникненні податкового боргу — оперативно комунікуйте з ДПС для врегулювання ситуації.

Нагадуємо, що ДПС реалізовує Експериментальний проєкт щодо функціонування системи управління податковими ризиками. Цей проєкт передбачає, зокрема, розподіл податкових ризиків на чотири основні види:

ризик реєстрації — випадок, коли особи, які зобов’язані стати на облік у податковому органі або зареєструватися платниками окремих податків, не перебувають на обліку в податковому органі або не зареєстровані платниками відповідних податків; ризик звітності — випадок, коли платники податків подають податкову звітність із запізненням або не подають її взагалі; ризик сплати — випадок, коли платники податків сплачують податки, збори, платежі із запізненням або сплачують у неповному обсязі, або не сплачують зовсім, що призводить до виникнення або накопичення податкового боргу; ризик декларування — випадок, коли податкові надходження зменшено або може бути зменшено внаслідок неправильного відображення даних у звітності (помилково або умисно).

Нагадаємо, деякі бізнеси та ФОПи періодично потрапляють у поле зору податкової, яка навідується із перевірками. Такі перевірки часто стають справжнім стресом для підприємців. Однак за умови належної підготовки навіть візит інспектора можна пройти без зайвих нервів і штрафів. Експерти створили чек-лист, який охоплює 5 основних кроків при підготовці до перевірки , на які варто звернути увагу.

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