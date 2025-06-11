ФОПи нарощують борги: податкова заборгованість зросла вдвічі — Finance.ua

ФОПи нарощують борги: податкова заборгованість зросла вдвічі Сьогодні 10:02

ФОПи нарощують борги: податкова заборгованість зросла вдвічі

В Україні кількість підприємців із податковими боргами зросла майже вдвічі за три роки: з 670 тис. у лютому 2022 до 1,29 млн станом на початок травня 2025. Третина цього приросту сформувалась у березні 2022 року.

Про це свідчить статистика Опендатабот

Як змінювалась кількість ФОПів з податковими боргами

Найбільший сплеск появи нових боржників серед підприємців стався у 2022 році — на старті повномасштабної війни. Тоді кількість ФОПів, які заборгували податки, зросла в 1,6 раза. Лише за березень додалося +31%.

У 2023-му темпи зростання сповільнились — лише +4% за рік, адже підприємці частково адаптувалися до нових умов. Але у 2024 ситуація знову погіршилась і річний приріс боржників показав +16%.

На початку 2025 року податкові борги мали 42 282 підприємці. Проте з січня до квітня деякі з них взялися за свої борги і закрили їх, тож на травень боржників стало трохи менше — 24 275 (+2%).

Загальна сума податкового боргу ФОПів з початку великої війни зросла майже на 6 млрд грн — удвічі більше, ніж раніше.

Мобілізація у країні відобразилася і на податкових боргах: 30 млн грн із загальної суми боргу припадають на ФОПів-платників єдиного податку 1 та 2 групи, які були мобілізованими. Загалом 3145 підприємців у лавах ЗСУ станом на квітень поточного року мають податковий борг зі сплати єдиного податку та військового збору. Варто зауважити, що реальну кількість мобілізованих підприємців із податковим боргом наразі обчислити неможливо.

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Важливо: від початку повномасштабної війни Податкова закрила дані про борги ФОПів. Перевірити можна лише ті, що вже передані до виконавчої служби — через Опендатабот.

Для цього треба ввести ІПН (РНОКПП) — і можна отримати дані про ФОП та дізнаєтеся, чи є за ним такий борг.

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